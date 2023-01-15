汽柴油價本周不調整 春節假期只跌不漲

台灣中油公司自明（16）日凌晨零時起汽、柴油均不調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.1元、95無鉛汽油每公升30.6元、98無鉛汽油每公升32.6元、超級柴油每公升27.8元。

台灣中油表示，為配合政府穩定物價政策，除了春節期間洗車維持優惠價外，春節假期兩週(1月16日至1月29日)，汽、柴油依上漲不調、下跌調、「只跌不漲」原則辦理，幫民眾省荷包過好年。

本週受中國全面解封和美國就業市場強勁之利多，帶動本週油價上漲。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲1.30美元，新臺幣兌美元匯率升值0.256元，國內油價依公式計算漲幅為0.66%。

按浮動油價機制調整原則，國內汽、柴油原應每公升各調漲0.3元及0.4元，比較稅前價格已低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，故汽、柴油吸收金額為0；惟計算後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.2元。另依春節期間物價穩定政策，汽、柴油各再加碼吸收0.1元及0.2元，合計汽、柴油各共吸收0.3元及0.4元，國內汽、柴油實際價格皆不予調漲。