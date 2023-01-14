秀泰砸5億建3影城 奪高雄電影市場龍頭

秀泰集團從2021年到2023年，3年內連砸近5億元，先後在高雄的台鋁MLD商場、岡山樂購廣場、以及14日開幕的高雄夢時代秀泰影城，佈局3個影院據點，搶攻高雄每年10到12億元的電影市場商機，一舉搶得市占45％的龍頭地位，未來還會繼續拓點。

屬於秀泰全台第18個影院的高雄夢時代秀泰影城，14日開張，除了秀泰集團董事長廖治德親自出席，東道主統一集團董事長羅智先、以及統一集團美麗事業董事長高秀玲特別現身捧場。

泰集團副總經理廖偉翔受訪指出，繼2021年的亞灣特區台鋁MLD商場、2022年的岡山樂購廣場、以及14日開幕的高雄夢時代，秀泰集團3年內共有3座影城，總投資額合計將近5億元。

廖偉翔表示，光是高雄夢時代秀泰影城就投資2.5億元，設立12個廳、1852個坐位，這個屬於秀泰集團全台第18個的電影院，是以旗艦店的規模來打造，以「未來航空城」做為影院的主軸，非常具有現代感與未來式。

其中，19米的「超級寬巨幕廳」，採用Christie 4K RGB純雷射電影機，「超級寬巨幕廳」更採用Christie陣列式環繞喇叭，左右二側更新增環繞重低音，將讓觀眾擁有極致震撼的觀影感受。

他說，高雄電影市場前景看好，5年來，除了疫情封控階段，中南部的電影市場都呈現持續成長狀態，目前高雄的電影市場年營業額介於10億元到12億元之間，秀泰集團在高雄的3個影院據點，以營收來看，市占率大約45％。

廖偉翔指出，高雄電影市場今年將會更好，因為，從去年阿凡達吸引消費者重回電影院的現象，可以預估2023年在「不可能的任務」等更多強檔的上映之下，「我們對市場是非常有信心的」。

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