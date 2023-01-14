春節效應 宏全及福貞去年營收均創新高

受惠農曆春節前的旺季效應，包括馬口鐵罐的八寶粥、牛奶花生、杏仁露及保特瓶類的茶飲料市場暢旺，帶動飲料飲品包材銷售轉強。飲料飲品包材業的宏全國際（9939）及福貞-KY（8411）因擴產或新增工廠加入，去年度營收，均創年度歷史新高。業者還預期2023年元月上旬，還有通路補貨效應。

不過，吉源-KY（8488）去年第四季雖處於產業傳統旺季，惟大陸部分區域，仍實施不同程度封控措施，進而影響終端消費。其中，三片罐的馬口鐵罐業績下滑程度較高，兩片罐的涼茶罐及啤酒罐，仍有小幅度成長。

宏全自結2022年12月合併營收17.79億元，年增9.38％，累計2022年度營收246.96億元，年增15.5％，創年度歷史新高。宏全表示，2022年主要成長動能，來自東南亞地區，較2021年成長4成、台灣及大陸年增5～10％，各區域營運占比，分別為台灣37％、大陸30％、東南亞33％，及非洲1％。

福貞-KY在粥類飲品-八寶粥，及蛋白飲品的牛奶花生、杏仁露等訂單需求挹注下，帶動公司馬口鐵罐出貨成長。福貞自結2022年12月合併營收為9.07億元，月增22.64％、年增4.55％，僅次於同年8月的10.01億元，創歷史單月次高，去年度合併營收86.8億元，年增11.08％，創年度歷史新高。

福貞表示，12月合併營收達單月歷史次高，主要由於大陸已逐步放寬疫情管制，啟動與疫情共存模式，使得物流與銷售渠道，維持順暢。

福貞指出，雖然總體經濟尚未完全復甦，然在民生快速消費品的剛性需求，已漸次回溫明顯，因而在食品飲料產業鏈，得延續過往的傳統農曆春節前的旺季效應。其中，在粥類飲品（如八寶粥），及蛋白飲品（如牛奶花生、杏仁露）等需求挹注下，帶動公司馬口鐵罐出貨成長。

此外，因2022年卡達世足賽刺激部分啤酒銷量，且大陸在冬季的啤酒與涼茶飲用量，更甚於夏季的消費習慣，亦推升福貞二片式鋁罐的訂單成長。

吉源自結2022年12月合併營收3.58億元，年減18.61％，累計去年度營收39.28億元，年減3.07％，成為3家飲料飲品包材業單月及全年度唯一營運衰退的業者。

展望未來，吉源強調，隨著大陸疫情管控措施，走向開放，消費市場逐步看旺，子公司廣東吉多寶兩片式鋁罐第二條生產線產能，已進入穩定生產階段，2023年度整體營運，將往正向發展。

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