宏全及福貞新廠投產 增添營運動能

大陸因2022年第二季疫情封控因素，造成飲料飲品包材廠出貨不順，營運受到影響，但宏全（9939）及福貞-KY（8411）仍積極與客戶協調生產、並增加跨業產品，爭取客戶長期策略合作，以期增加2023年以後的業績。

法人預估在大陸解封後，將帶動消費型產品恢復成長動能，加上飲料包材業各家新廠投產後，將可增添2023年營運動能。

宏全新增爪蓋生產線2022年下半年已投產，安徽滁州二廠投資9.1億元，2022年下半年已投產；漳州無菌飲料廠第二條生產線投資12.1億元，預計2023年第二季投產；浙江衢州廠投資3億元，預計2023年11月投產，可帶動2023年營運成長動能。

另在台灣設廠案，宏全增加自貿廠一期，預計2023年第二季投產；自貿廠二期2.8億元，預計2024年第二季投產；印尼西爪哇KIIC廠投資23.6億元，預計2024年下半年投產。

同樣地，福貞-KY2022年初，新竹廠加入集團營運，已貢獻營收；另山東廠2022年9月底新增的第二線鋁罐生產線，已開始量產，整體受益市場版圖擴增與新增產能挹注，加上新罐型與新增客戶或訂單的導入，2022年合併營收年增11.08％。

展望2023年營運，福貞陝西廠二片式鋁罐新廠新產線規劃，2023年第三季投產，預期集團整體在多條產線導入後，未來各營運基地產線，可更專一於單一罐型的生產，將使得產能再提高，經濟規模效益更有發揮，可望同步反映在毛利率的增長。

福貞表示，新竹廠自併購後，已取得台灣各大品牌纖體罐（Sleek can）獨家供應商資格後，目前持續配合客戶開發小容量罐型（200ml及250ml），滿足淺嘗需求導向的消費市場族群，2023年新竹廠將正式導入新罐蓋產品的量產計畫，將可望大幅增加外銷比重，有機會延續2022年業績好表現。

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