台灣百和去年EPS 5.11元

鞋材雙雄台灣百和（9938）及百和-KY（8404）因認列房地產營收減少，加上景氣不佳，客戶2022年12月調整庫存的影響，台灣百和13日自結2022全年稅後純益15.23億元，年減26.1％，EPS5.11元，略低於2021年的6.91元。

台灣百和2022年12月合併營收10.25億元，年減28.28％，13日自結12月稅後純益逾2,909萬元，EPS0.1元，但若不含房地產貢獻，去年12月EPS0.13元。

台灣百和2022年合併營收164.57億元，年減10.01％，僅次於2021年的182.88億元，寫歷史次高，累計2022年稅後盈餘15.23億元，年減26.1％，EPS5.11元，略低於2021年的6.91元，但若不含房地產貢獻，2022年EPS4.97元。

百和-KY自結2022年12月合併營收4.39億元、年減32.15％，累計全年合併營收80.64億元，年減20.48％，僅次2021年101.41億元創歷史次高。

因國際運動品牌與廠商加重對印尼採購或生產，台灣百和表示，公司推動興建印尼第五期兩棟廠房，2023年完成後，印尼廠區產能可再增加40％～50％。據悉，台灣百和印尼第五期廠房的營建成本高達1,100萬美元（不含機電費用），未來生產除公司既有產品外，還會開發生產新產品。

法人說，由於百和-KY在大陸推案量減少，導致百和-KY及台灣百和去年度認列房地產營收減少，使得台灣百和及百和-KY未來單月營收主力，仍以本業為主。