旭源庫藏股首日 股價收漲

包材設備大廠旭源（8421）2022年本業獲利、又有處分資產利益挹注，全年轉虧為盈。目前設備在手訂單3個月、收縮膜整體訂單1個月，農曆年節嘉義縣生產線安排員工加班1或2天，今年追求營收及本業獲利成長。13日實施庫藏股首日，大漲1.25元而以15.95元收盤。

旭源1月13日～3月12日實施庫藏股，預計買回600家自家股票，每股買回價格區間12～20元，占已發行股份1.09％。未來庫藏股將悉數轉讓給員工，鼓勵員工及提升員工向心力。

旭源2021年底以總價8.4億餘元，出售新竹廠房及土地給碩禾，2022年第一季認列處分資產利益約5.3億元挹注，第一季EPS達9.26元，第二、三季本業均有獲利，前三季EPS攀升至9.45元，創史上獲利新高。2022年12月合併營收為1.09億元，年減7.49％；2022年合併營收12.7億元，年減1.39％。

旭源表示，2023年營運追求營收、本業獲利成長，第一季向來是包材設備、收縮膜銷售淡季，加上年假特別長，印尼天氣炎熱，巴西適逢夏季，收縮膜業績增長，部分彌補台灣市場業績下滑，不過第一季整體出貨可能比去年同期略減。

旭源指出，東南亞市場景氣不錯，旭源印尼廠可就近提供收縮膜給東協市場，也助於包材設備增長。而印度目前經濟成長在全球名列前排，對包材設備訂單有助益，旭源期待今年業績增長。