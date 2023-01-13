瀧澤科去年營收、獲利 雙創新高

瀧澤科（6609）去年營收及獲利雙創新高，年終獎金平均4.5個月，優於去年3個月。瀧澤科總經理戴雲錦表示，瀧澤科目前在手訂單3個月，開始接第二季訂單，過年期間安排部分員工加班，考量今年外在變數多，全球各行各業庫存高，今年營運審慎保守看待。

瀧澤科2022全年合併營收36.03億元，年增22.41％，前三季EPS達3.78元，第四季本業獲利，又有匯兌收益挹注，超越2018年4.02元，創史上新高。

瀧澤科13日舉辦50周年感恩餐會及尾牙，席開60桌，由日籍董事長瀧澤修三主持，首度邀請員工、員工眷屬及退休員工參與，是瀧澤科近三年首度恢復舉辦尾牙，最大獎是現金5萬元。

瀧澤科總經理戴雲錦表示，考量今年外在變數多，尤其全球各行各業庫存高，企業資本支出轉趨保守，瀧澤科是生產設備的廠商，營運一定會受影響。

況且大陸剛解封，生產及銷售還是會受影響，預期大陸市場要下半年才有好轉的契機，今年整體營運審慎保守。

瀧澤科過去以大陸市場為主，2023年美國及歐洲市場接單還不錯，尤其美國代理商下單顯著增加，主因是美國拜登政府推動基礎建設。台灣市場要等3月6日登場的台北國際工具機展後，才明朗化。

戴雲錦強調，2023年大環境不佳，剛好公司各面向重新蹲馬步，等景氣好轉時再戰。瀧澤科今年會趁景氣下滑，內部推動智慧化及自動化，提升生產品質及效率。

瀧澤科2022年營收及獲利雙創新高，主因是研發團隊的努力，產品客製化與客戶共創雙贏。瀧澤科2023年將強化美國、歐洲及東南亞市場行銷及拓展。