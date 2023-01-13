美利達邁入第三代接班 曾上原接任總經理

去年創下約370億元營收、締造歷史新高峰的自行車大廠－美利達（9914）集團，今（13）日董事會通過，自今年2月1日起，由美利達創辦人曾鼎煌長孫、曾崧柱獨子曾上原接任總經理，正式啟動美利達第三代的接班布局。

美利達集團今年元月七日席開146桌，宴請員工與協力廠商吃尾牙。身兼董事長與總經理的曾崧柱當時就已透露，為了企業的永續發展，美利達早在十年前就開始啟動接班傳承計劃，13日正式公布獨子曾上原的接班布局，曾崧柱則續任董事長。曾崧柱也在尾牙宴中強調，卸下總經理一職後，仍將持續監督集團的布局與發展方向，並承諾「對內每年都要為員工加薪，對外針對供應商的貨款必準時付款」，贏得全場熱烈的掌聲。

1985年次的曾上原，為美利達集團創辦人曾鼎煌的長孫、曾崧柱的獨子，自2004年起即進入美利達集團由基層做起，多年來經過生產製造、採購、產品研發與行銷等部門的完整歷練，熟悉集團的整體運作與自行車產業。

曾上原近幾年成功主導美利達集團的ERP（企業資源規劃）電腦系統的全面更新，而為了永續經營與地球環保，現正帶領美利達啟動落實ESG的改革大計。

曾上原本身熱愛自行車運動，且身體力行，多次參加鐵人三項競賽，並完成極度艱難的「一日雙塔」520公里單車自我挑戰。面對後疫情時代、自行車產業面臨高庫存的挑戰，曾上原表示，將本著對自行車的熱情，帶領美利達「以誠實穩健，互助熱情的企業胸懷，創造無限競爭力，回饋企業人群。」

1972年創立的美利達集團2022年歡慶建廠50周年，創下合併營收369.2億元，年成長25.8％的歷史最佳紀錄；2022年前三季稅後純益30.85億元，EPS10.32元。

值得一提的是，美利達自行車與電動輔助自行車（E-bike），分別囊括台灣自行車總出口金額的30％以上，在國際市場占有一席之地；在「2022台灣最佳國際品牌價值」榜單中，美利達也以4.67億美元，年增4％，名列第10名。

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