油價、石化行情 震盪築底

通膨、升息、俄烏戰爭及大陸防疫影響，2022年下半年油價、石化行情震盪重挫，石化廠營運虧損壓力攀升，台塑四寶第四季全數虧損，侵蝕四寶2022全年獲利僅剩900.39億元。專業廠營運也悉數陷落衰退狀態，華夏、聯成、國喬、台苯、東聯、中纖面臨虧損考驗。

伴隨產油國、石化廠減產救市，油價、石化行情築底震盪；目前多數石化產品價格已修正至低於疫情前行情，醞釀反彈走堅力道。有鑑農曆年工作天數減少，加上大陸正值疫情全面開放初期，以台塑四寶來說，台塑預估第一季營收與2022年第四季持平或微幅衰退，南亞、台化則認為第一季營收會比2022年第四季減少。油價部分，台塑化預計，上半年油品需求難以成長，庫存持續增加，上半年油價偏弱。

廠商認為，時序邁入農曆年節需求淡季，且大陸防疫管控鬆綁，引爆一波確診攀升壓力，加上通澎持續壓抑全球景氣能量，市場預期，隨著2023年第二季進入亞洲輕油裂解廠密集歲修期，農曆春節後買氣或可增溫，支撐行情回穩。

不過，俄烏戰爭未見停戰曙光，全球經濟成長仍將受拖累，石化新產大舉開出壓力未歇，2023年營運挑戰仍顯艱鉅；若俄烏戰爭緩和或大陸解封，經濟或可望提前復甦。尤其，大陸動態清零政策逐步鬆綁、並推出穩房市配套措施，可望刺激石化需求，呈現L型復甦。搭配高價庫存陸續消化，2023年營運有望好轉。

歐美經濟數據顯示，通膨已觸頂降溫，加上影響通膨的能源、大宗原物料、糧食價格及海運費均走跌，市場預期聯準會及歐洲央行升息力道放緩，也有利消費者恢復購買信心，帶動終端需求增加。

大陸為世界第二大經濟體，為與全球經濟接軌，正逐步放寬防疫限制，這將成為2023年全球經濟最大成長動能來源。在大陸國務院「快封快解、應解盡解」要求下，多地放寬防疫限制，並取消常態化核酸檢測；為落實穩經濟政策，推出「金融16條措施」等解決房地產危機，宣布全面降準1碼，將有助大陸經濟復甦及全球經濟成長。

南亞電子材料因長期趨勢不變，成為營運支撐重要關鍵。其中，網通、伺服器及車用電子等市場相對穩定，加上電動車穩定成長及車輛電子化程度提高，推升鋰電池用銅箔及車用電路板需求。南電因應ABF載板需求暢旺，持續擴建應用5G通訊、網通產品。台化複材中心開發電動車與5G所需的應用材料，布局高值化塑料市場。

大陸為全球EVA最大市場，需求占比4成，其中太陽能級占總體EVA比重由2018年3成提高至4成。台塑大陸寧波及EVA年產2.8萬噸去瓶頸工程投產，年產提高為10萬噸；兩岸EVA產能達34萬噸，有助支援2023年擴大搶市。台聚、亞聚LDPE/EVA年產均為15萬噸，而大陸古雷30萬噸EVA裝置已完成中交，主攻大陸，享免關稅優勢，預計2023年營運貢獻。