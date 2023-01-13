SCFI連2黑!千點大關告急 運價止穩待1東風

上海航交所最新貨櫃運價指數SCFI今（13）日出爐，再跌29.72點至1,031.42點，單周跌幅2.8％，續寫連2黑，2023年開局以來下跌76.13點，累計2周跌幅6.87％，後續運價能否止穩，得看農曆年後的5月美國線春季合約談判狀況而定。

SCFI繼上周失守1,100點關卡，周跌4.19%至1,061.14點，本周雖持續下跌，但跌幅較上周收斂，後續能否守穩1,000點整數關卡受關注。

展望海運後市，被網友封為「最懂海的男人」、台驊董事長顏益財曾表示，運價再度下跌，主要是反應接下來大陸農曆春節貨量急凍，但稱運價走跌反而是好事，因為跌價就會有航商陸續退出，船會變少，運價已到谷底，第二季有望反彈，今年將是「驚濤駭浪、有驚無險」的一年。

陽明總經理杜書勤則指，今年國際情勢包括黑天鵝、白天鵝都有，就算知道今年整體貨櫃輪的運價、運量都沒辦法與去年同期比，不過會下來多少？真的不敢說，也看不到，因為市況變化太快。

貨攬業龍頭中菲行副總林永川認為，美國線運價現在僅剩過去高價的20％，1個貨櫃價格不到1,400美元，但部分船舶放慢速度航行，到歐洲的貨櫃船繞至好望角，不走蘇伊士運河，歐洲線運價跌勢緩和，終端庫存總會消化完畢，加上美國通膨緩降，雖第一季不會太好，但第二季就有機會復甦。

林永川分析，運價貼近航商平均成本，航商會做出避免虧錢的必要調整，認為運價會努力撐住，而大陸疫情緩和、經濟復甦，有利市況回穩，都是海運運價接近谷底，且難再下挫理由。

此外，國際貨運預定平台Freightos統計指出，美國線運價已自高峰崩逾8成，讓馬士基等海運巨擘加速減班與汰舊船舶，即使沃爾瑪、家得寶等零售大廠將在5月進行春季合約談判，但在大陸解封、俄烏戰爭與勞工成本攀高等3因素下，不見得能取得優勢，可能替長約價格帶來支撐，屆時運費或有機會緩解。

（旺得富理財網 李宗莉）

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