「英代外語」倒閉欠薪、資遣費五百萬

英代外語無預警倒閉欠薪、資遣費500萬 負責人歉挨轟沒誠意

總公司位在桃園市中壢區的「英代外語」無預警倒閉，老師與員工遭積欠薪資及資遣費近500萬元，另300多位學生每人付了數萬元到10多萬元不等的學費全都無法再上課。民進黨多位市議員13日召集市府相關局處、英代外語負責人吳冠儀與受害者共同協商，但吳沒提賠償方案，只希望桃園市政府介入，讓金融公司與銀行別再向學員繼續收取貸款學費。

市府教育局指出，接獲該班來函表示無法繼續經營，由「中華民國補教業品保協會」啟動履約保證機制，由該協會協助補習班學員在6個月內向性質相近的補習班換取等值服務，以維護學員權益。13日已發文給該補習班合作的金融機構及資融公司，協助止付學員於該班未提供服務部分之貸款餘額，也要求吳姓負責人要在16日前提出解決方案。

桃園市主任消保官李大鵬指出，受害學員分布新北市、桃園市及新竹地區，除實體課程外，還有人是線上上課，初估人數約200多人，其中大部分擔心學費是貸款分期繳納，如今已無法上課，最近一期將在15日付款，希望金融機構可以不再收取剩下的學費。協調會現場也有家長聲淚俱下，表示才剛繳了6萬元學費，孩子哭著回家說課完全沒上到，眼看就要過年一大筆錢不知道怎麼討回來。

吳冠儀則說，因受疫情影響才經營不下去，但她無法提出任何賠償方案也沒說要退錢給學生，只希望市府趕快協助讓金融機構不再向學生收取剩下來的學費貸款餘額，對於老師、員工及受害學生，也僅只說了「我對不起社會大眾」，遭批完全沒有解決問題的誠意。

市議員魏筠指出，召開協調會希望業者出面解決問題，也要呼籲受害民眾趕快上桃園市府教育局官網尋求協助；市議員黃崇真則說，因為英代內部資訊不透明，有些沒有定期化契約註明相關事項，呼籲受害者準備相關資料或記錄向教育局提出申請，另外也希望業者盡速提出賠償改善方案。

（ 中時 呂筱蟬）

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