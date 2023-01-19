飯店將不提供備品 三溫暖、健身房有難度

因應國際趨勢及減塑，環保署將要求旅宿業者自7月1日起不能在客房內主動提供即梳子、牙刷，以及洗髮乳、潤髮乳等共11項一次性備品，後續則對自備消費者應有價差優惠或提供需求者選購。對此飯店業者均表示全力配合政策，惟有業者表示，「三溫暖與健身房才是問題」，另有業者希望提供足夠時間宣導，讓旅客能接受旅遊模式的改變。

台北君悅酒店表示，商務旅客的住宿期待與需求和度假酒店不同，新規定對國際商務客層占比超過50％的City Hotel初期一定會造成影響，所以希望政府給足夠時間緩衝宣導，讓旅客能接受旅遊模式的改變。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，近年自備備品的客人有增加趨勢，但三溫暖、健身房的客人就「需要時間改變習慣」。另外，飯店不主動提供，但客人若主動索取，五星飯店仍必須提供且送至客人房間，「人力需求會增加」。

雲朗觀光集團旗下飯店自2018年起已不提供瓶裝水及不主動陳列一次性備品，有效達到每年減塑36萬個寶特瓶和備品的成績，更設立廚餘機、租借環保餐具。北投老爺酒店自2022年起已不主動提供一次性備品。老爺酒店集團表示，目前集團每年約用掉約16萬支梳子和刮鬍刀。未來配合政府政策希望使用量可以降低剩下40％，約6萬支左右。

台北晶華酒店自2021年起推出「綠色輕旅行」住房專案，提供優惠房價鼓勵民眾自備個人盥洗用品入住。此外，酒店的部分樓層已全面更換非一次性使用之拖鞋及沐浴備品，後續將分階段於全樓層實施更換。後續亦將全面配合政府規範，於7月1日起不提供一次用旅宿備品，同時於客房內標示各項一次用旅宿用品價格供消費者選購。台南遠東香格里拉飯店二年前即推出「永續環保愛地球住房專案」，不提供一次性備品與布巾換洗，鼓勵旅客自備盥洗用品，並提供優惠房價與住宿期間客房餐飲優惠等，是台南唯一取得環保局環保標章旅館。

據調查，台北萬豪、喜來登、寒舍艾美、礁溪寒沐等飯店已將沐浴乳、洗髮精、潤絲精調整成可填充式大罐。台北遠東香格里飯店、國泰飯店觀光事業旗下和逸飯店、慕軒飯店已著手規畫將全面不提供一次性包裝的沐浴用品，改採壁掛式方式供應。