1杯咖啡500元 超商雙雄攻黑金

「超商雙雄」統一超、全家挾著綿密門市據點，一年可賣出上億杯咖啡，成為名符其實的咖啡龍頭，為進一步搶食黑金商機，兩大超商紛紛拉長戰線，推出一杯要價500元的超高價咖啡，瞄準金字塔上層的精品咖啡市場。

據統計，國內咖啡市場一年商機高達800億元，成為新兵家必爭之地，除了國際龍頭星巴克，本土連鎖咖啡品牌路易莎、Cama近來積極展店、來勢洶洶，統一超、全家賣咖啡雖然是「兼著賣」，但挾綿密的超商門市據點，一年可賣出上億杯咖啡，成為名符其實的咖啡龍頭。

超商雙雄大賺「黑金商機」，除了基本的一般咖啡，積極延伸戰線到金字塔上層的精品咖啡市場。

全家推出首家100％的咖啡專門店Let’s Cafe PLUS，找來日本知名咖啡品牌UCC合作，強調咖啡師的訓練比照日本職人的規格進行，堅持咖啡專業的品牌精神，要將咖啡品飲的體驗昇華至全新層次。特別開發出冰滴咖啡、調酒咖啡和氣泡咖啡等作工更複雜的職人級咖啡，希望提供全面升級、更完整的咖啡體驗。

值得注意的是，全家Let’s Cafe PLUS咖啡館首波推出25款咖啡飲品，平均價格落在150至200元，與星巴克不相上下，其中最貴的台灣雲林古坑藝妓冰滴咖啡，一杯要價500元，更是衝破星巴克的價格天花板。展現出全家在咖啡市場全面布局的企圖心。

在此之前，統一超旗下的精品咖啡品牌「不可思議咖啡」，2022年8月也曾破天荒推出史上最貴的頂級阿里山藝伎咖啡，同樣標出500元超高價，限量200杯。

統一超為拓展咖啡商機，除了招牌的CITY咖啡，近年也陸續推出「CITY PRIMA」、「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」等精品咖啡品牌。其中不可思議咖啡，甚至找來通過認證的咖啡師駐店，在超商親自服務。

業界人士分析，統一超、全家相繼推出500元咖啡，重點不在於賣幾杯，更重要是宣傳效果，也宣誓超商雙雄推動差異化咖啡市場經營、擴大黑金商機的企圖心，為競爭激烈的國內咖啡市場再添新話題。