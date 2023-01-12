兩岸關係及產業發展 工總提5大方向與期許

工總12日召開新年第一次理監事聯席會議，會中理事長苗豐強展望今年經濟局勢，直言台灣應有主體性經濟略、並就兩岸關係及產業發展提出五大方向與期許。

一是，台灣應有主體性的經濟戰略，苗豐強說，亞洲正在持續蓬勃發展，亞洲世紀的概念逐漸引發各界的討論與關注。隨著地緣政治的發酵，日本率先提出「印度洋和太平洋更廣大的亞洲」的戰略觀；美國、歐盟都看到亞洲世紀的大局勢，因此制訂印太戰略，希望在此區域保持利益。部分亞洲國家也按自己的主體性制訂區域策略，不只是被動接受大國的定義，例如韓國在去年底提出「韓版印太戰略」，將中國大陸稱為「主要合作國家」；台灣也抓緊機會，希望透過「台美21世紀貿易倡議」具體深化台美經貿關係。

隨著地緣競爭對經貿環境的影響日增，我國身處印太區域的關鍵位置，產業界必須密切關注這個區域的政經變化與經貿投資佈局，政府則需制訂符合台灣經貿利益主體性的經濟戰略。

二是，持續深化新南向產業合作：苗豐強表示，工總去年持續舉辦新南向六國的產業合作論壇，在紡織、食品、自動化、電子等領域創造了20件成功對接案例。

東協各國在天然資源、人力資源、營商環境、政府政策各有特色，有不同的商機，在此期許政府和產業界能集思廣益，針對新南向重點國家進行個別分析與建議，提供業者方向。

產業界可善用工總的新南向平台，參與今年在印尼、菲律賓、泰國、越南當地舉辦的論壇。

三是，重視中國大陸在世界經濟位置中的轉變，務實評估大陸經營策略，苗豐強說，中國大陸商務部資料顯示，全球企業對大陸的投資仍保持成長，2021年更創下了1810億美元的紀錄，同比成長21％。儘管大陸這兩年因為疫情嚴格防控衝擊經濟，但去年1至11月，外資投資大陸金額達人民幣1.1兆元，同比增長9.9％；從來源地來看，韓國對大陸投資同比增長122.1%，德國增長52.6 ％、英國增長33.1％，日本增長26.6％。

外資仍持續看好大陸市場，原因之一是大陸市場規模龐大，而且內部需求不斷上升。2022年預計人均GDP超過1.3萬美元，已超過全球人均GDP水平；商品消費市場規模已經是世界第二。去年召開的「二十大」指出，到2035年大陸未來的施政主軸就是「擴大內部需求」，將擴大中等收入群體，並提高大陸民眾消費的能力。根據估算，2035年大陸將成為全球最大的服務業和消費市場，並成為全球最大規模的服務貿易國。

其次，近年來大陸積極與他國簽訂自由貿易協定(FTA)，擴大市場範圍。至今已和26個國家和地區簽署了共19個自由貿易協定，其中包括全球最大、去年生效的RCEP；並於今年加速推動中日韓FTA，以及和歐盟、海灣合作理事會(GCC)等組織洽簽FTA；同時，持續和「一帶一路」國家加強經貿合作。這些區域整合下的經濟一體化，有助於企業鏈結更多市場，拓展商機。

過去台灣用成本中心的觀念經營大陸市場；但隨著大陸經濟的成長，大陸將漸漸成為企業的利潤中心。因此，從產業觀點來看，台灣絕對不能忽視大陸逐漸增加的內需市場能量，以及透過FTA鏈結、涵蓋歐亞非各洲的龐大市場發展。如何務實且深入掌握相關發展與政策重點，進而掌握市場先機，以茁壯台灣經濟，將是未來產業界在面對大陸時，必須思考的課題。

中國大陸已在1月8日正式鬆綁邊境並解除航班數量管制措施，面對兩岸航空運輸及小三通的強烈需求，建議政府應加速評估重開航點與航班，恢復疫情前的海空正常運作，讓兩岸的經貿活動可以如常運行。

四是，推動工總碳盤查標籤及以大帶小模式，與政府協力推動淨零轉型，苗豐強表示，國內產業當務之急是碳盤查的工作，國內目前查證量能不足，查證方案未必能貼近一般中小企業的需求，費用亦非一般中小企業所能負擔。工總將在今年3月推出親民版的碳盤查標籤核發方案：工總和國際認可的碳查核機構合作，業者可以透過平台系統填寫資料後，由台灣檢驗科技及德國萊因稽核員進行線上查證，通過查證即可取得工總所核發之碳盤查標籤。

工總和經濟部工業局合作，透過「以大帶小」的方式，來減輕中小企業的負擔。去年7月成立產業碳中和聯盟成立後，與鋼鐵、石化、水泥、造紙、紡織（人纖、棉布、絲綢）等5大產業之7家公會合作，邀集合計17家以大帶小(中心廠或大廠)領頭業者，包括台泥、亞泥、台塑、台灣氯乙烯、正隆、豐興鋼鐵、大統、宏州纖維、台化纖維、大鐘印染等，協助業者進行碳足跡及碳盤查工作。

五、建議政府加速推動能源轉型：鑑於我國再生能源推動進度不如預期，產業界對低碳能源之穩定供應有所疑慮，為確保2030年供電無虞及達成減碳階段目標，不論是燃煤、燃氣、再生能源，還是核能、氫能都應列入考量，俾規劃最適切的能源發電結構。另建議政府評估成立新能源（例如氫能）委員會，以利整合基礎建設及法規等資源。

延伸閱讀