台灣港務公司去年櫃量減5％ 營收增5.4％

我國港口的貨櫃裝卸量，因受到經濟景氣影響，導致市場需求緊縮，2022年約1,468萬TEU（20呎標準貨櫃），比2021年衰退5％，不過，台灣港務公司因推動各項港口經營業務展現成效，2022年營收達219.2億元，比2021年成長5.4％，今年的營運重心將著重港棧本業的推行，落實高雄、基隆以及台中等各港的發展。

台灣港務公司12日表示，2022年在新冠疫情、俄烏戰爭及通貨膨脹等內外衝擊下，台灣港務公司仍努力推動各項港口經營業務，2022年全年營收創新高，預計達219.2億元，較110年成長5.4％。

不過，貨櫃業務方面，全台貨櫃裝卸量雖受到經濟景氣影響，導致市場需求緊縮，2022年預估1,468萬TEU，較2021年衰退5％，但，台灣港務公司持續推動完成各港重大工程建設，貨運核心本業及水岸觀光招商開發方面，有多項成果，同時，在協助政府推動離岸風電等綠能政策上，也有具體成效。在ESG企業永續經營面，配合國際減排趨勢，推動再生能源使用與減排效果，也有相當作為。

港務公司說，在港棧核心本業上，2022年完成台北港南碼頭區S07-S08護岸暨後線圍堤造地、以及高雄港第七貨櫃中心第一期等重大工程建設，持續強化港埠基礎建設，以提供更優質營運環境與服務；同時招商引資逾300億元，包括引進統一集團旗下統流公司，投資台中港物流園區、萬海航運投資高雄港第五貨櫃中心79-81號碼頭，並陸續完成油駁基地、離岸風電相關產業進駐等多項招商實績。

在水岸觀光部分，港務公司完成基隆港西2到3倉旅客中心修復、花蓮港#14 倉旅客通關服務場域整建工程，打造兼具觀光遊憩與商業發展的旅運設施、及水岸空間，而在多元事業發展上，台中港規劃離岸風電國產化專區，持續引進永冠、天力、世紀樺欣、西門子歌美颯等風機零組件製造廠商進駐；台北港S07-S09號碼頭後線，世紀風電公司已在年中順利運作產製水下基礎機件。未來，港務公司將持續配合政府能源政策，逐步落實離岸風電營運策略。

台灣港務公司表示，在港口智慧轉型及企業永續發展上，台灣港務公司在2022年也有所進展，除了完成港務168-高雄港區路況資訊網、港口3D智慧營運管理圖台等作業外，並持續提供港區場域供業者辦理智慧港口創新試驗，包含橋式機AI-OCR辨識、無人載具巡檢等計畫。

此外，港務公司更積極推動ESG企業永續經營發展各項措施，如種植綠樹、推動船舶減速、設置E化車道、自動化門哨及空品監測設備等作為，達成減碳13萬噸成果，並在2022年11月16日財團法人台灣永續能源研究基金會辦理「第15屆TCSA台灣企業永續獎」，榮獲「運輸業白金獎」及「非製造業-循環經濟領袖獎」的殊榮。

展望2023年，港務公司說，業務執行的重心將放在港棧本業的推行，落實各港發展重點，例如高雄港，長榮海運將啟動第七貨櫃中心第一期營運，緊接著交付第五貨櫃中心79-81號碼頭予萬海公司，將藉由擴大航商營運基地，提升作業量能。

另外，基隆港將持續配合客貨發展，持續辦理軍用碼頭及威海營區西遷工程、西4-6旅運複合商業大樓招商，台中港則因應離岸風電產業發展需求，辦理37、38號碼頭新建工程，而在花蓮港，則將持續進行水岸商業招商開發，並同步落實ESG企業永續經營策略，訂定減碳藍圖與路徑，以達2030年減排50％、2050年達碳中和的目標。

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