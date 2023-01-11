三大原因 洪堯昆：缺蛋成常態

禽流感干擾加上春節前需求旺季，農委會統計年前國內雞蛋缺口至少每天20萬至30萬顆，雞蛋荒再度重演。國內老牌食品廠福壽董事長洪堯昆11日分析三大原因，認為未來國內雞蛋一定缺，將成為新常態。

洪堯昆指出，國際「黃小玉」行情雖有回檔，但還是在很高位置，黃豆、玉米都是飼料主要原料，飼料價格居高，飼養成本很難降下來。第二是禽流感，最近H5N1禽流感來勢洶洶，已經蔓延全球，未來類似的疫情問題很難避免。

第三，國內有很多規模1萬隻以下，甚至3,000～5,000隻的中小型蛋雞場，先前因為政府限定蛋價不能漲，許多中小型蛋農成本吃不消，乾脆棄養；加上很多老一輩的蛋農紛紛退下來，產業青黃不接，預期國內很多雞場將陸續淘汰，造成供應端減少。

另外像現在政府鼓勵水洗蛋，光是水洗流程，估計每顆蛋成本就要多出1元。種種原因，洪堯昆認為未來缺蛋將成新常態，且價格也回不去了。

已有百年歷史的福壽，為國內重要飼料供應商，另外也飼養牧草雞，以及生產雞蛋。福壽2022年營運先盛後衰，上半年表現出色，稅後純益3.36億元，換算每股純益1.05元，賺半年就贏過2021年全年每股獲利1元；惟下半年受高價原料庫存衝擊，第三季營運轉虧，累積去年前3季稅後純益3.04億元，年增19.7％，換算每股純益0.95元。洪堯昆昨表示，去年第四季成本壓力還是在，估計全年獲利與2021年不會相去太遠。

展望2023年，洪堯昆認為全球經濟衰退的疑慮升高，食品業很難獨善其身，所幸景氣不好還是要吃飯，今年食品業景氣「好不到哪裡去，但壞也壞不到哪裡」，整體展望「中性」。至於福壽本身，隨原料成本上升，部分產品價格有上調，營收成長是必然，但獲利可能沒辦法跟著同步。