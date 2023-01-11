國際客回來了 寒舍餐旅拚全年轉盈

受惠邊境解封，國外商旅逐漸回流，寒舍餐旅集團董事長蔡伯翰11日表示，集團旗下位於台北的飯店，平均房價與住房率皆同步上揚，年曆春節前住房率已恢復至疫情前的九成，今年下半市場可望恢復疫前水準，寒舍餐旅將力拚全年轉盈。

寒舍餐旅2022年12月營收創歷史新高，單季也恢復疫情前水準。12月合併總營業收入為4.82億元、年增40.63％；累計2022年全年合併營收為34.22億元、年增46.63％。蔡伯翰表示，寒舍餐旅去年12月住房率維持約8成，平均房價提升至逾9千元，外國旅客占比為5至6成，整體客房營收恢復至疫情前約9成。

另外，受惠餐飲需求暢旺及承接尾牙外燴活動，餐飲營收月增達35.06％、年增達29.94％，亦較疫情前的2019年同期成長達19.50％。

蔡伯翰說，防疫期間許多國際會議與商務活動都改由線上舉辦，他預期疫後跨國企業差旅預算縮水，未料「國際商旅回流比預期快很多」，「而且比度假旅遊的觀光客多」。蔡伯翰表示，因應此趨勢，寒舍餐旅將推出不同方案爭取國際客入住。

面臨觀光餐旅服務業大缺工，蔡伯翰表示，寒舍集團的高階主管在住房高峰時期，因人力不足，同樣都要協助處理房務清潔事宜。蔡伯翰指出，對此寒舍餐旅除調整基層現有人員薪資及提高招募新進人員起薪，亦將透過多重管道徵才，更利用科技輔助，將AI 技能運用在旅宿業，緩解人力缺口。