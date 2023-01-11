中鋼推低排碳鋼 落實碳中和

因應全球鋼市競爭與碳中和挑戰，中鋼精進低排碳冶煉技術邁進一大步。中鋼推出使用廢鋼比重20％以上的排碳量更低鍍鋅鋼品，於2022年底獲得UL美國總部授予UL 2809證書，不僅滿足下游客戶應用於電子產品外殼製造的低排碳鋼材需求，也展現中鋼落實ESG發展的優異成果。

中鋼表示，許多國際鋼廠預計推出低排碳鋼品，各國或區域經濟體亦將實施碳關稅，如歐盟的「碳邊境調整機制」。一貫作業鋼鐵廠以鐵礦砂為主要原料，煉鐵製程產出的鐵水可適量提高廢鋼添加量來降低鋼品排碳，惟廢鋼同時也具有雜質含量高，以致無法滿足高品級鋼材性質要求。

為同時兼顧生產高品質及低排碳的鋼品，中鋼致力開發及提升冶煉技術，經過生產及研發單位攜手努力，不僅精進煉鋼製程原料管理，也突破關鍵瓶頸，建立有別以往的轉爐增用廢鋼冶煉方法，包括「煉鋼轉爐熱能補償」、「大量廢鋼快速熔化」及「二次精煉升溫」等，成功生產出高廢鋼占比的高品級低排碳鋼品。

其中，中鋼生產廢鋼占比12％的鍍鋅鋼品SGCC RC12，於2021年取得UL 2809驗證，2022年銷售訂單量近9,000公噸。且為因應客戶提出再生材料含量20％的鋼品需求，中鋼進一步向UL申請SGCC RC20驗證，這項申請除了要達到UL 2809標準外，更須符合UL白皮書、ISO 14021和EN 45557等國際標準對於再生材料的嚴格定義。

為此，中鋼嚴謹訂定廢鋼分類作業流程及追蹤管理等標準化制度，提交UL後於2022年12月審查通過，鍍鋅鋼品SGCC RC20獲得UL美國總部正式授予UL 2809證書，象徵中鋼再次樹立實踐循環經濟的最佳典範。

此外，面對氣候變遷議題，中鋼完成短程減碳，中長程分「先低碳、再零碳」兩個階段的碳中和路徑規劃，轉爐煉鋼製程「大量增用廢鋼」即是重要的多元路徑之一。

中鋼表示，其鍍鋅鋼品先後通過UL 2809驗證後，仍將積極開發更低排碳鋼品所需的技術，將減碳工作轉化成新商機發展，期望供應再生材料占比更高的綠色鋼品給客戶選擇，並持續朝「智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業」新願景、及2050淨零碳排目標前進。