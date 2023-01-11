三井outlet去年營收衝破160億 今年拚更好

台灣三井不動產疫情三年不間斷在台投資開發商業設施與住宅推案，台灣三井不動產董事長兼總經理久一康洋11日受訪指出，其中outlet北中南三家2022營收已衝破160億元，2023年還有首家LaLaport台中店即將於17日試營運、春季正式登場，有望挹注零售業績超越去年。

而飯店部分12月住房率滿載，除台北忠孝花園飯店外，目前規劃中還有預計2026年開幕的敦化店，久一康洋指出，疫情期間觀察到台北飯店業受創深，但南台灣等觀光景點飯店則在國旅帶動下相對好，未來會朝向國旅需求規劃度假飯店。

至於在台推出住宅案則是一炮而紅，久一康洋強調，目前在台住宅案開發有9個案，除了三松案已交屋，2022年包括台南案與板橋案預售屋均快速完銷，接著中和板南四棟逾千戶量體大案等也將適時，他指出，選前業界傳出房市2023看淡，但選後整體還在觀察，且循規劃持續推案。

LaLaport台灣首店，率先從台中展開，原預定年底前趕工未及，1月17日由南館先行試營運；三井不動產指出，南、北館店鋪面積超過2萬坪，匯集300個品牌，其中，南館進駐品牌幾近「全日系」群聚，從MUJI、UNIQLO、GU到日本遊戲中心GiGO、 HANDS、NITORI、niko and、akachan阿卡將、ABC-Mart等日系連鎖大 型店全數到位，以及首度進台的日本主婦超市LOPIA等，而北館則多為中小型櫃，主要為輕奢精品、女裝、家用等，其中，多數日系連鎖大型店在台均有展店，首度進台是日本排名第四的主婦超市「LOPIA」為海外首店。

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