留才搶人觀光飯店年終 1.5個月起跳

觀光飯店年終獎金發放辦法陸續出爐，產業復甦態勢雖明顯，邊境解封後住房業績亦已回溫，但市場缺人缺工問題嚴重，為「留才搶人」，今年寒舍餐旅、老爺、國泰飯店觀光事業與凱撒等觀光飯店集團的年終獎金皆全面優於去年，平均落在1.5至2個月間。

缺人缺工，今年觀光飯店對「年終獎金怎麼發？」很糾結，指標飯店都在觀望同業，人事部門主管手上也都有「同業年終獎金調查表」，但就是不公布，怕提早公布後，同業加碼，有損自家顏面，另外也怕給得不夠，招募不到員工。所以大家都在「拖」，拖到最後一刻才會公布。

台北晶華酒店、君悅、萬豪、圓山及六福萬怡和台北遠東香格里拉等飯店就都表示，年終獎金仍計算中，且必須待董事會通過後才能公布，但透露「不會低於去年」。

據調查，台北W飯店在國境開啟後表現不錯，飯店綜合評估後決定提供員工2個月獎金。老爺酒店集團旗下有休閒度假飯店、都會商務旅館與長住型會館，去年年終獎金為1.5個月至3個月，今年集團決定依績效發放1.5個月至3.5個月。國泰飯店觀光事業為1.5個月至2個月。

凱撒飯店集團去年年終北區是0.8至1.5個月，南區則是1.8個月至2.2個月。今年決定北區飯店平均1至2個月，南區飯店為2至3個月。寒舍餐旅去年發0.5個月，今年雖尚待董事會確認，但初步規畫發1至1.5個月。雲品國際比照母集團雲朗觀光，依照上一年度營運情形給予同仁固定一個月的年終獎金，另外在年後也將依各館別與單位不同，給予營運績效獎金。

由笠復投資出資興建，委託萬豪國際集團管理的桃園大溪笠復威斯汀度假酒店10日宣布，2022年飯店全年營收逾六億為歷史新高，為感謝並表彰全體員工的優異表現，將發放二個月年終獎金及一萬元賀歲獎金。由於大溪笠復威斯汀酒店2022年9月委託戴德梁行登報公開標售，後在12月20日流標，如今新年伊始即宣布2022年業績創新高，不無隱涵向市場傳遞「這是好物件」的意圖。