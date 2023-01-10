台塑四寶 年終獎金4.06個月

受制石化景氣低迷、油價急跌衝擊，台塑四寶2022年第四季營運全數虧損，本業也僅南亞力守盈餘；合計四寶營業虧損150.25億，稅後虧損253.49億元。影響所及，台塑四寶2022全年獲利縮水至901.28億元、年減達62.5％；每股盈餘部分，台塑EPS達5.69元居冠，其次為南亞的4.05元，台塑化、台化EPS分別為1.51、1.27元。

此外，台塑企業總管理處10日宣布，按照獎金計算原則，2022年台塑企業四大公司平均每股稅前盈餘3.37元，核發年終獎金月數是4.06個月本薪。

展望後市，第一季因農曆年工作天數減少，加上大陸正值疫情全面開放初期，台塑預估營收與2022年第四季持平或微幅衰退；南亞、台化則認為首季營收會較2022年第四季減少。唯台塑集團認為，農曆年後市況可望逐漸好轉，預計新訂單從第二季開始釋出，累積庫存在上半年會消化，加上大陸解封有利需求逐步增溫，石化景氣可望谷底反彈，下半年營運有機會回升。

台塑董事長林健男表示，PVC及EVA行情雖已明顯反彈，但農曆春節出貨天數減少，且配合中油天然氣管線檢修，仁武及林園PVC/VCM/鹹廠安排停車，加上歐美加工外銷訂單尚未明顯復甦，大陸疫情高峰持續期間難以預料，壓抑首季營收推進能量。不過，春節後步入塑料需求旺季，預期市場氣氛轉趨樂觀。

南亞董事長吳嘉昭指出，2023年因農曆春節及大陸快速解封，確診人數急速攀升，部份下游廠商提早停工，短期間衝擊生產、消費，加上電子供應鏈持續調節庫存，1月、第一季營收恐趨緩下滑。台化董事長洪福源認為，第一季因農曆春節，且景氣尚未好轉，預估1月、第一季營收在價差不理想干擾下趨緩。下半年營運有機會回升，甚至可以看得樂觀一點。

台塑化1月煉油廠平均日煉量47.2萬桶，3月配合年度定檢，第一季平均煉油廠日煉量42萬桶；輕裂廠第一季因應下游需求不佳，OL#2持續停車待命，第一季平均產能利用率僅65％。台塑化總經理曹明指出，市場預期聯準會在上半年繼續升息至利率5％以上，加上美國經濟可能衰退0.5％，預期上半年油價偏弱整理。