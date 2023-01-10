傳產第三強 統一去年營收 首超5,000億

國內食品暨零售龍頭統一10日公布2022年全年營收5,246億元，年增10.8％，年營收首度衝破5,000億大關，連續第兩年寫下新高。據統計，國內傳產上市櫃公司營收排行榜中，統一僅次於台塑化的8,480億及長榮的6,271億，領先中鋼的4,495億元，排名第三。

統一集團董事長羅智先在公司內部刊物的元旦文稿中，回顧過去一年面對疫情、戰爭、通膨和氣候變遷，是辛苦的世界，但集團仍然以持續進步的節奏高歌向前，母體公司統一合併營收首度突破5,000億元里程碑。

展望後勢，羅智先表示，表面平靜但實則波濤的日子裡，統一除了進行中的建設持續照表推動外，集團今年更展現前所未有的大規模投資，包括商場開發、物流建設、企業整合等各項生活產業項目，所規畫並已確諾的投資金額超過千億元，這些將提供集團未來穩定和持續發展的堅實基石。

他認為，這是一個最壞的時代，也是一個最好的時代，統一集團有信念及能力，把一個最壞的時代轉化成最好的時光。統一已轉型控股公司，除食品本業在國內稱王，旗下旗艦子公司統一超為台灣零售業一哥。統一超10日同步公布2022年營收2,902億元，年增率10.5％，連續第七年改寫新高紀錄。

統一的食品本業營運穩健，零售事業方面，統一超持續展店，截至2022年底，累積全台門市已達6,631家，較2021年多出252家店，營收規模跟著擴大。另外包括菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、統一速達（黑貓宅急便）、悠旅生活（星巴克）、統一精工等轉投資事業，2022年12月營收表現也均較2021年同期成長，挹注動能。

獲利方面，統一2022年面對「黃小玉」為首的各項農糧原物料成本大漲，羅智先堅持「客戶優先」，維持產品凍漲，承受不小成本壓力，2022年前三季稅後純益146.12億元，年減11.4％，全年恐連二年下滑。不過，統一超受惠展店效益發揮，2022年前三季稅後純益73.13億元，年增11.8％，每股純益7.03元，估全年每股獲利應可以輕鬆超越2021年的8.52元。