巨大、美利達 去年營收雙創50年新高峰

組車廠受惠疫情紅利，自行車雙雄-巨大（9921）集團、美利達（9914）集團，2022年營收分別高達920億元、369億元，不僅均呈現雙位數成長，同時雙雙創下50年來營收新高峰；此外，明係（6804）2022年營收逾33億元，年增約85％，同創歷史新高峰！

不過，巨大、美利達去年12月營收卻呈現兩樣情！其中，巨大集團12月合併營收56.16億元，年減12.43％、美利達集團合併營收35.08億元，大增57％！

巨大集團表示，12月營收衰減，主因是受到代工客戶因庫存提高而減少出貨影響；在自有品牌方面，捷安特中國內銷及捷安特歐洲公司都有不錯的銷售表現，但捷安特美國公司因2021年同期高基期，加上市場需求趨緩，銷售明顯減少。

巨大集團12月營收雖年減逾一成，但2022年第四季營收211.7億元，年增6.36％，2022年集團營收高達920.44億元，年增12.45％，不僅首度衝破900億元大關，且締造巨大創立50年來的營收新高峰！

值得一提的是，巨大集團董事長杜綉珍10日在一場「駕馭逆風、刷新未來」論壇上，針對巨大要求供應商延票45天引發的風波，承認在供應商平台張貼公告的做法不當；不過，現金流絕對沒問題，也期待能贏回大家的信任。

此外，美利達集團受惠高階零組件缺料情況改善，12月合併營收35.08億元，年增57％；2022年第四季營收105.3億元，年增60.22％；2022年集團合併營收369.22億元，創下50年來歷史新高紀錄，年增25.62％。

不過，包括全球自行車鏈條最大供應商-桂盟（5306）、日馳（1526）、利奇（1517）等零組件廠，受到組車廠因庫存攀升紛紛砍單影響，加上營收基期已高，去年12月營收均年減三成至四成，進入去化庫存的景氣寒冬！

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