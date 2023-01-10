富邦媒2022營收破千億元 創歷史新高

富邦媒（8454）10日公布2022年12月營收達95.6億元，續締新猷 ，2022年累積全年營收1034.4億元 ，創歷史新高，並引領台灣邁入單一電商千億元營收新里程。

momo富邦媒2022年12月單月合併營收約為95.6億元，締歷史同期新猷，年增達19.3％。2022年第四季合併營收逾318億元，改寫單季歷史最佳表現，年增18.4％。

綜觀2022年雖面臨總體經濟的挑戰，momo全年累積合併營收仍再攀新高峰，達1034.4億元，年增17％。

富邦媒表示，momo網路購物12月份營運亮眼，刷新歷史同期新高，亦登單月第三高，年增達21.2％。業績佔比為全公司營業額的95.4％。優異的業績，其一受惠於雙12熱絡的買氣，其二，2023年農曆春節較早，年節商機陸續湧現，如年節食品、清潔掃除商品、旅遊行程與住宿票券等都有優異的銷售表現，加上12月寒流報到全台有感降溫，保暖衣物、保暖家電、保暖小物等買氣強勁。

農曆春節腳步將近，momo推出《年貨節》活動，集結伴手禮盒、走春行頭、掃除神器、春節佈置等商品下殺限時優惠，1月15日前下單即可參加登記抽88,888元momo幣大紅包，再加碼天天簽到、戳戳樂兩大momo幣免費領好康，1月11日不限金額下單，登記送6％ momo幣回饋（每人回饋上限500元，限量2500名），同日累積消費滿1,688元並完成登記，momo請吃麥當勞滿福堡。

momo卡回饋無上限也決定再延長，富邦媒表示，即日起至3月31日，於momo通路消費選用momo卡結帳，筆筆享有5％ momo幣回饋無上限，各類3C家電及生活用品等指定精選品牌，更享最高10％ momo幣回饋無上限。值此歲末年終之際，momo卡更加碼「迎春限定200元回饋」，1月31日前每周六於momo消費刷momo卡，累積消費滿3,000元即享回饋200元，加計精選品牌回饋將直衝16％。

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