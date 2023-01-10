台塑四寶去年EPS3.37元 年終4.06個月

台塑企業總管理處宣布，按照獎金計算原則，2022年台塑企業四大公司平均每股稅前盈餘(EPS)為3.37元，核發年終獎金月數是4.06個月本薪。

台塑企業四大公司年終獎金計算原則，是以四大公司平均稅前每股盈餘4.1元核發4.5個月本薪為基準，每增(減)1元加(減)發0.6個月本薪，上限7個月，下限3個月。

受制石化低迷，油價急跌衝擊，台塑四寶去年第四季營運全面苦吞虧損，合計營收4069.5億元，季減11.2％；本業營運除南亞力守盈餘，其餘悉數虧損，合計第四季自結營業虧損150.25億元；稅前虧損260.42億元，季減579.9％，稅後虧損253.49億元，季減573.9％。

其中，台化(1326)去年第四季每股虧損1.27元，壓力最大；其次為台塑(1301)、台塑化(6505)每股虧損1.15、1.04元，南亞(1303)單季小虧0.08元。

影響所及，台塑四寶去年營收18,347.75億元，年增9.8％；全年本業營運僅台化處虧損窘境，合計自結營業利益591.58億元，年減74.4％；稅前盈餘1180.47億元，年減60.7％，稅後盈餘901.28億元，年減62.5％。

其中，台塑去年EPS5.69元，表現奪冠；其次為南亞EPS4.05元，至於台塑化、台化去年EPS各為1.51元、1.27元。

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