國際旅客促銷方案Q1上路 2類人符合資格

國門開啟，如何吸引國際觀光客來台成為重要議題。交通部今（10）指出，加速國外觀光客來台方案預計第一季會推出，分別給予團自由行旅客跟團客不同促銷，希望在疫情解解封後，能把台灣作為首選目的地。

我國去年來台國際觀光人次達88萬人次，交通部規畫今年第一季要達70萬人次，全年達600萬人次。

對於如何吸引國際旅客來台，交通部政次陳彥伯10日出席《觀光五十 胼手築夢・領航前行》新書發表會表示，有關推動國際觀光客來台方案，目前正由觀光局研擬，觀光局會在方案研擬完後盡速對外說明。至於該方案內容，陳彥伯透露包含自由行跟團客，將分別給予不同方案跟促銷活動，希望各國在疫情解封後，能夠將台灣作為首選觀光目的地國家，領悟台灣觀光之美。

至於方案會主打那些地區？陳彥伯僅說，觀光局會依照目的國不同做不同規劃，目前觀光局正在規劃中，預算也要等觀光局提報後才會做後續處理，只能說都在緊鑼密鼓研議中。

觀光局長張錫聰則指出，國際觀光推廣隨時都在進行，不是要發展了才做。惟對於有些國家受限國際因素，如航班恢復沒那麼快、接待能量有影響，或是發生通膨如日幣貶值，導致日本地區民眾出國較保守，會考慮旅遊目的地安全性、旅遊經費等各種情境，認為艱困地區必須加碼，透過刺激讓遊客願意前來，因此設計促銷跟獎勵方案，各國都在搶客人。

張錫聰說，待整個方案成熟後會依序報交通跟行政院，核定後才會公布，到時也會讓業者去了解，畢竟政府資源投入後業者要跟上，出爐後會馬上跟業者溝通，也會組團去目標市場直接召攬客人。

對於時程，張錫聰說，第一季會推動。惟是否能在春節後，僅說要看行政速度，但相信很快。

至於是否也會針對陸客推出相關方案，張錫聰說陸客是維溫，大陸現在沒有開放，主要還是採線上宣傳，維持跟大陸組團社聯繫，一但開放可以馬上聯繫上，但在沒有開放前，不會大量投入。

張錫聰說，資源要放在刀口上，有效地區才做。像日本就航班沒完全恢復、日幣大幅貶值，政府又鼓勵國內旅遊等因素，導致日本出國旅遊受限，但日本市場很重要。

針對今年台灣燈會在台北，張錫聰說，台灣燈會是今年第一季首場大型實體活動，更是今年觀光重要起手式，會找旅行業界、觀光旅館使出全力邀請國際旅客，做一些促銷方案。

張錫聰說，同時請台北市政府卯足全力邀請姐妹市等，不是只有觀光局要努力。燈會籌畫過程中提過好幾次，要設計遊程引流到周邊景點，如東北角、九份、北海岸、觀音山，甚至台中、南投、彰化、高雄等多天行程，近期將召開協調會找相關單位來討論，希望至少吸引10幾萬國際旅客來參觀。

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