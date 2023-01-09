建商談修法：錯誤政策 變成另一個釘子戶

「平均地權條例修正案」傳出可望在10日拚三讀通過，內政部日前針對建商強烈反對的私法人買房採許可制，改口聲稱將會採有條件「免經許可」、「需經內政部許可」兩大類。不過多位建商仍幹譙：周延的政策不是只在施行細則或子法訂太多的例外條款，「錯誤的政策，也會變成另一個釘子戶！」

建商指出，有關限私法人買房並採許可制，雖然不動產開發公會陸續呼籲近兩年，最近不少建商大老更是頻頻發聲，質疑貿然修法將衝擊已簽約合建分屋都更案產權分回的疑慮。內政部8日更趕快補破網，提出會採取有條件「免經許可」、「需經內政部許可」兩大類的修法風向，不過，業界還是打很多問號。

有建商炮轟，若照行政院版修法，將製造更多的不公平，阻礙都更案的推動。例如A公司已開始整合一筆都更案，有意擔任都更實施者，依內政部8日所說的「需經內政部許可」類別，都更前期整合階段，必須申請許可，且限五年不得買賣移轉、讓與或預告登記，因此依新法開始向內政部申報，申請價購許可。

但未料，卻出現B公司想卡位，如果B公司有人跟內政部的官員，關係比較好，可以早一個星期獲得許可、先買到都更單元中的其中一戶，依現行法令必須要鎖五年不能轉賣，如此一來，是不是製造出另一個釘子戶，就出現了？這豈不是增加社會不安定感和法令的不確定性。

另外有建商指出，都更實施者已整合部分都更戶的產權多年，若中途因故，必須決定放棄、退出，易手給其他實施者時，而新接手實施者若接手，也必須提出申請，獲得許可，且再被綁五年不得轉手的限制，因此在都更整合過程中，勢必形成都更整合的障礙。所以「錯誤的政策，也變成另一個釘子戶！」

此外還有建商嗆聲，私法人購屋採許可制，審查許不許可的標準到底在哪裏？行政院版本完全沒講清楚，內政部和承辦公務員要准或不准，是一點標準都沒有，一旦貿然上路，將造成交易不確定性，影響市場流動風險。

中華民國不動產開發公會全聯會還指出，若貿然修法限制私法人買房採許可制，影響層面不只在牽動豪宅市場，更將影響國營事業招商合建、法拍案債權清償，更將造成招標案的決標結果不可預測的風險。

全聯會秘書長于俊明表示，內政部提供數字顯示，每年法人買房大概有1.5萬件。試問，如果扣除例假日後，一年上班日約220天來算，平均內政部一天要審70件，貿然修法，勢必增加行政審查人力成本。政府應該是以輕政減稅為原則，令人遺憾的是，立法方向卻開倒車，徒增許可制帶來的行政人力成本。

于俊明指出，周延的政策，不應只在施行細則或子法另訂太多的例外條款。因此，建議刪除私法人購屋採許可制等條文。