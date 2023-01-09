陽明談海運：黑白天鵝滿天飛 最憂這件事

陽明海運總座杜書勤9日表示，黑天鵝、白天鵝滿天飛，不論海運市況還是航商獲利，今（2023）年真的都看不準！對航商來說，最擔心購買力不好；最大利多是俄烏戰爭早點結束，重建需求噴發。杜書勤估計，2022年是貨櫃航運業獲利有史以來最好的一年，2023年沒辦法比去年好，但是會下滑多少，目前說不準。

2022年下半年景氣反轉，點燃運價戰至今，自2022年初歷史高點計算，上海航交所運價指數（SCFI）已跌逾79％，美西線、歐洲線更是超跌。不過杜書勤透露，以目前運價水準來說，陽明整體航線仍然賺錢。

隨現貨價大跌，連動長約價修正，陽明與客戶在2023年歐洲線長約協商上還在拉鋸。陽明海運業務長張紹豐指出，歐洲線長約價估計在農曆年後明朗化，歐洲線長約較寬鬆，分季約、半年約、年約等，重頭戲是5月開始的美國線新年度長約協商。陽明美國線長約占比近5成、歐洲線占比逾2成。

陽明9日舉辦年度媒體餐敘，總座杜書勤帶領業務長張紹豐、行政長何秀綺、策略長白崑榮、技術長鄭正雄、財務長蘇育文等出席。杜書勤表示，2月底美國商務日報（JOC）將舉辦跨太平洋線海運研討會（TPM），邀經濟學家提出市場看法，各地船公司、攬貨公司、港口與鐵路公司等與會交流，屆時市場走向會更清楚。依目前市況，不利因素包含：1.全球性通膨影響購買力；2.地緣政治不確定性風險高，如俄烏戰爭持續；3.大陸疫情反彈，推遲需求回溫進度，勞動力短缺干擾供應鏈，且工廠普遍提前放假，因應訂單削減的衝擊。

有利因素則有：1.環保新規CII執行，對於船速與船數可能造成影響，在運力供給減少下，有助於供需平衡，尤其是長程航線；2.大陸封控放寬後，港口作業較不受限制，同時為拚經濟，後續復甦爆發力可期。

杜書勤指出，俄烏戰爭早點結束是航運業最大利多，不只讓航線恢復，且重建需求可望噴發，也會影響到中國大陸、美國等。至於中國部分也是正反兩面都有，負面是解封疫情反彈，影響生產與物流作業，提早放假所以不出貨；正面則是解封後為了追趕GDP目標，可能先蹲後跳，看好未來爆發力。

此前，考量亞洲區過農曆年放長假，張紹豐透露，1月下旬到2月上旬減班數量約達正常水準的5成。若大陸解封疫情很快達峰，預料第二季生產與消費活動逐漸好轉，新訂單出來，加上全球庫存陸續去化，期待第三季貨量明顯增加，運價有望同步攀升。