目前仍賺錢 陽明:今年市況與獲利看不準

陽明總座杜書勤：今年市況與獲利看不準 目前運價陽明賺錢

陽明海運（2609）總座杜書勤今（9）日表示，黑天鵝、白天鵝滿天飛，正、反面因素太多，「不論海運市況還是船公司獲利，今年都看不準！」他預估，去（2022）年是貨櫃航運業獲利有史以來最好的一年，今（2023）年沒辦法比去年好，但是會下來多少，還是說不準。以目前運價水準來說，陽明還是賺錢。

杜書勤指出，今年對海運業的白天鵝，有環保法規執行等，對於市場上船速與船數都會有限制，一旦供給減少，有助於運力供需平衡；黑天鵝有通膨影響全球經濟，及俄烏戰爭持續，影響購買力。

杜書勤說，以往在年初談展望，都會說「樂觀」、「保守」或「審慎樂觀」，但今年黑天鵝、白天鵝都有，今年沒辦法與去年比，但會下降多少？會不會下到沒有獲利的地步？真的不敢說，因為看不到，變化太快。

在大陸因素部份，杜書勤認為，大陸也是有正反面因素，負面因素像是解封疫情反彈，影響生產與物流作業，提早放假所以沒有貨；正面因素，在解封後為了要追趕GDP目標，可能先蹲後跳，未來爆發力可期。

航運業過去兩年獲利大好，並不是貨量增加甚或變少，主要是因為出貨相當不平均，出貨狀況高低差距大，帶動運價上升。

展望今年，雖然市場庫存仍高，但會逐漸消化，陽明下半年應可期待。

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