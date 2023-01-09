找工作過好年！新北就業博會釋近3千職缺

新北市就業服務處將於11日上午10時至下午2時，在市府6樓大禮堂舉行「新北市暖冬就業博覽會」，現場邀請台灣檢驗科技（SGS）、欣興電子、晶華酒店、星巴克、路易莎、欣葉國際、雙月食品、IKEA、微風廣場、太平洋崇光百貨、義美、家樂福、大潤發等50家廠商，提供近3,000個職缺，協助求職民眾把握機會，年前找到工作過好年。

勞工局長陳瑞嘉表示，今年農曆年節比較早且假期長，消費者外出採購、用餐、住宿需求大增，也帶動相關行業用人機會。暖冬徵才的廠商餐飲及旅宿業占總職缺近4成、科技製造業占總職缺3成、零售量販業占總職缺近2成。

待遇方面，錢都日式涮涮鍋開出50K找店長，貳樓餐飲的儲備經理薪資48K起，築間餐飲找儲備店主管薪資44K起。製造業的科定企業開出48K尋找北區送貨司機高手，測試、檢驗的領導廠商台灣檢驗的工程師開出40K薪資。另外現場兼職職缺約591個，學生族寒假工讀、偏好短期彈性工作的民眾，趕快來暖冬現場尋找機會。

另為協助求職朋友撰寫履歷，活動現場特別規畫設置履歷健診服務協助青年檢視自身履歷讓求職履歷更加吸睛，並有「VR科技虛擬實境求職體驗」，讓民眾與徵才廠商面試前，可先透過VR虛擬實境深入瞭解企業文化、職場環境及職缺內容，提升面試前就業準備力。活動詳情請上「新北市人力網」或電洽0800-091-580。

（中時 陳慰慈）

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