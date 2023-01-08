海運多空論戰 2023賺不賺錢看「這個」

貨櫃海運業今年面臨三大挑戰，全球貿易疲弱、運價崩跌、新船激增，市場多空論戰，船公司仙拚仙。部分國際機構、航運大老示警，端視船公司控艙能力，減緩運力過剩衝擊，並期待俄烏戰爭早點結束，重啟重建需求，否則運價戰繼續打下去，美西、歐洲等航線盈虧線難守，小型船恐出現虧損。

另有部分航商、貨代認為不用太悲觀，台驊董座顏益財表示，首季運價下跌，受大陸疫情反彈影響大，缺工干擾工廠生產，不排除超跌，但以目前歐美線運價來看，2萬TEU以上大船還有獲利；估計第二季運價有機會反彈，大陸解封後、俄烏戰後需求可期。全球三大聯盟、九大航商市占率近85％，會採取適當行動穩住市場，他預估長榮、陽明今年還是會賺錢。

運價牽動股價，貨櫃三雄近期股價陷入量縮觀望的盤整走勢，法人估，萬海股價若能守住73.2元，技術面仍有利多方；陽明近日外資連續四日站賣方，KD指標在低檔，若能帶量站回64.5元之上，多方可重掌優勢；長榮已站上5日線，若能守住季線152.12元，多方仍有機會。

運價戰從2022年第四季打到2023年，從2022年初歷史高點計算，上海航交所運價指數（SCFI）下跌逾79％，美西線、歐洲線超跌，分別跌逾82％、86％，回測這波航運榮景的起漲點，拖累2023年歐洲線長約談判陷僵局。

隨油價、工資等上漲，墊高營運成本，業界透露，美西線、歐洲線運價已來到部分船公司盈虧線附近，許多小船或小公司開始退出，掀起撤船潮。

航運業普遍認為，俄烏戰爭是最大變數，如果戰爭早點結束，有助減緩通膨衝擊，歐洲購買力逐漸恢復，加上全球能源危機緩解，改善通膨衝擊，接下來戰後重建需求帶動海運，貨櫃航運與散裝航運都可望受惠。

陽明海運前董座謝志堅預測2023年海運市場，提出四種可能情境：第一季淡季更淡，大陸疫情反彈，春運提早從1月7日開始，拉長到2月15日，提早返鄉、延後開工，工廠出貨少；4、5月大陸工廠開始出貨，第二季海運慢慢變好。

第三季進入傳統旺季，視歐美庫存消化進度，可能不會比疫前2019年同期好，但會是2023年全年高峰；進入第四季主要看歐美CPI降幅，購買力持續恢復。

不過，多位航運業者強調，歐美經濟面好轉，不代表貨櫃船公司業績也會好轉，海運業最大問題，是2023、2024年預估船噸增幅比貨噸增幅大許多，船公司會不會賺錢要看整體控艙能力。

從2000年起每年新造船量做比較，據Alphalner估算，增加最多的是2024年新增約280萬TEU，其次是2023年新增約240萬TEU（20呎櫃），排名第三多的是2015年，2025年將是第四多。