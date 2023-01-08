不動產聯盟籲政府 制訂不動產ESG標準規範

根據全球建築聯盟「2020年全球建築狀況報告」，營建業產生的二氧化碳年排放量占全球38％以上！面對全球各產業掀起淨零行動，建築業將面臨衝擊與挑戰，惟建築業至今仍無所適從！「2023中華民國不動產聯盟高峰論壇」本月12日將於台中廣邀不動產相關產業鏈及產、官、學界代表匯聚建言，期盼政府及早訂立不動產業ESG的標準規範。

中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄表示，目前中央已有多個單位正研擬相關政策法規，除國發會公布的「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，與不動產業息息相關的，除了內政部營建署所訂定幾項碳中和目標，財政部所提出的綠色金融、防堵漂綠的政策，更是企業經營的生存命脈，未來幾年內碳稅碳費的徵收勢必將列為企業營運成本，再來會有更多的單位加入研擬，ESG已然成為企業經營的重點項目，呼籲產業務必要及早布局。

林正雄強調，為達到2050淨零碳排，政府力推能源轉型、產業轉型、生活轉型、與社會轉型。其中，不動產業上、中、下游產業鏈，舉凡建設營造、不動產仲介、廣告代銷、經紀人、估價師、地政士、建築經理、建築師、都市更新、以及各類都市計畫、土木、結構、技師等，與台灣的經濟發展、百工百業間彼此息息相生，環環相扣，可說是與政府2050推動淨零碳排的生命共同體。

林正雄說，期盼政府明訂出不動產業實踐ESG的規範，讓不動產業上、中、下游產業鏈共同參與綠色金融，ESG議題不再只停留在倡議面，而是落實於產業界共同執行。

由中華民國不動產聯盟總會主辦，萬群地產開發、台中市大台中不動產開發公會、台中市不動產開發公會共同主辦的「2023中華民國不動產聯盟高峰論壇」，1月12日於台中逢甲大學登場。此次論壇針對如何以綠色金融創造商機，強化不動產ESG環境永續、社會參與、公司治理之社會責任與後疫情時代的房市展望，廣邀產、官、學界重量級代表共同參與，期盼攜手協助台灣不動產業朝智慧、健康、高效能及淨零目標邁進。