供給過剩航海王恐慘虧? 雙雄老船長這樣說

貨櫃海運景氣低迷，上海集裝箱出口指數(SCFI)去年連續27周下跌，波段跌幅近8成，上周好不容易止跌翻紅，豈料昨天出爐最新數據又重挫逾4%。展望海運後市，近期多空訊息紛雜，法人認為，貨櫃3雄股價短線恐難脫整理格局。

國際各大機構對於今年總體經濟多抱持保守看法，終端需求不振，上半年海運市況不明朗，航商多預估，第一季可能較清淡，隨著美國庫存消耗、通膨與能源價格緩解，加上預期主要國家經濟政策調整，第二季需求可能慢慢變好，期待第三季價量可以回升。

法人認為，SCFI上周運價反彈，主要歸功於年底旺季帶動，但目前看來年前小旺季的需求力道偏弱，導致運價再度下挫，而今年預期經濟疲弱、需求受限，將壓抑股價表現。

此外，ETtoday報導，運價指數續跌，有法人認為供給過剩，2023年及2024年虧損疑慮大，對此，曾經先後擔任長榮及陽明海運董事長的謝志堅認為，每家船公司成本不同，有可能在小賺小賠邊緣。

日前媒體報導指出2023年減碳新規，將會讓2023年貨櫃航運供給減少10%，但法人指出，減碳10%的目標是預計在未來5年分階段達成；而未來2年新船暴增，貨櫃航運產業將持續處在嚴重的供給過剩。

謝志堅表示，今年與明年貨櫃船公司確實不好過，除非俄烏戰爭很快結束，帶來大量的戰後重建運輸需求。船公司如果自有船比例偏低，又缺大型船，營運成本會偏高，不過每家公司條件不一樣，船舶如何配置也很關鍵，不至於全都虧損，有可能是在小賺小賠邊緣。

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（ 旺得富理財網 王順泉）

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