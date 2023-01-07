長榮航勤加發4萬獎金 春節出勤再加碼

經過多日的調商，長榮航勤7日宣布三大獎勵方案出爐，第一、農曆春節前將再發放每人4萬元的獎勵金，第二、針對延長加班的情況將再提高加班費，第三、在既有的春節紅包之外，今年新增春節員工出勤獎勵，感謝員工在農曆春節出勤。

長榮航勤是長榮航轉投資，持股56.33％。長榮航勤2022年前三季虧損9,938萬元，至第四季營收略為提高，全年才有了獲利，長榮航勤決議發放1個月的年終獎金，2023年每人調薪2,000元等。

惟長榮航勤員工因不滿年終獎金1個月，與長榮航空3個月有2個月差距，引發員工不滿，請假抗議，影響元旦假期時桃園機場的航班，並揚言農曆春節將再大規模請假，並提出了六大訴求，包括年終獎金要與長榮航一樣領3個月等。

近期長榮航勤已與員工舉辦多場座談會，由董事長陳有玉率領相關單位主管與員工溝通，聆聽第一線基層員工的心聲。

部分員工質疑2022年長榮航勤代理貨機的業務繁重，為何公司獲利仍不佳的狀況，陳有玉指出，實際上長榮航勤代理貨機的可獲利項目，較代理客機減少許多，這也是造成航空與航勤兩家公司在最終獲利表現不同的主因。

陳有玉指出，在過去未受疫情影響、客運暢旺的時候，長榮航勤年年均有獲利。根據員工的回饋，且考量到疫情趨緩、2023年旅遊業復甦後，長榮航勤未來將會有更多來自客機的營收，預期2023年整年度的經營績效會有較前幾年疫情期間更亮麗的表現，因此長榮航勤決議了三大獎勵方案。

三大獎勵方案包括有1、農曆春節前將再發放獎勵金每人4萬元，更貼近員工的期望。2、針對延長加班的情況將再提高加班費，以彰員工對公司之貢獻。3、在既有的春節紅包之外，新增春節員工出勤獎勵，以感謝員工在農曆春節出勤。

（工商 王淑以）

長榮指出，針對員工其他意見，公司會另行研議。關於元旦連假期間航班延誤，雖然公司已盡全力調度人力應對，但仍有處理不周之處，對部分旅客所造成的行程影響，長榮航勤在此鄭重表達歉意。未來長榮航勤會持續精進調派制度、提升員工待遇，創造更好的工作環境、提供更優質的運輸服務。

根據內部公告，長榮航勤針對春節到班員工，每日將增發3,000元出勤獎勵，以春節連假10天，扣除勞基法規定不得連續上班7天，最多可上到9天班，等於春節連假出勤可再多領27,000元的出勤獎勵。

（ 中時 陳祐誠 、 黃琮淵）

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