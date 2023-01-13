年終調查一次看 2022產業薪酬大比拚

根據104人資學院｢2022~2023台灣地區薪資福利調查報告｣顯示，95.9％的企業預期會發放年終獎金，平均發放1.33個月，創近9年來新高。比2021年發放的1.10個月高出7天薪資，其中，有13.3％企業發放金額高於去年。而十大產業當中，年薪最高又屬半導體，以平均96.9萬元拿下七連霸。工商財經網整理各行業年終發放情況及十大產業年薪比較，與讀者共享歲末喜悅。

年終平均1.33個月 電子製造業排第一

四大產業中年終排序，第一名為電子製造業的1.49個月（電子製造業中以半導體業的平均1.78個月為最多）；第二名為傳統製造業的1.38個月（傳統製造業中以營建業的平均1.68個月為最多）；第三名為一般服務業的1.3個月（一般服務業中以住宿與餐飲業為最低，平均只有0.85個月）；最後是知識密集服務業的1.21個月（知識密集服務業中以金融業的平均2.07個月為最多，並且金融業已12年11連霸）。

在調查報告中也可看到有4.1%企業沒有年終，17大產業中有10.9%住宿餐飲業沒有年終，占全產業中最多，但以比去年減少了13.8個百分點。

平均年薪比一比 半導體獨占鰲頭

2022年十大產業中平均年薪最高的前五產業為:1、半導體的96.9萬元，到今年已經七連霸。2、電信及通訊業的84.1萬元。3、電腦及消費性電子製造業的82萬元。4、軟體網路業的81.1萬元。5、光電及光學業的79萬元。

以職業細分，2022年平均年薪總額最多的前五職業為:1、類比IC設計工程師的136.6萬元。2、數位IC設計工程師的127.5萬元。3、IC布局工程師的107.8萬元。4、土木技師/土木工程師的102.9萬元。5、半導體工程師的101.3萬元。

而如果扣除工程師職務，2022年平均年薪總額最多的前五職業為:1、藥師的99.7萬元。2、顧問人員的96.3萬元。3、稽核人員的87.8萬元。4、醫藥業務代表的87.5萬元。5、軟體專案管理師的86萬元。

各行業年終發放大比拚 海運業最豪氣

長榮海運 員工2年爽領近100個月獎金

長榮海運2022年獲利再創新高，12月30日發下年終獎金，約50個月年終，優於去年40個月的水準，讓長榮海運每位員工笑著收錢。

長榮海運2022年前三季稅後純益達3,044億元，已經超越去年全年的2,390.15億元，不過因第四季海運產業急轉直下，運價頻頻走低，甚至歐洲線長約談判也不順利，預計2023年1月營運將呈現急速下挫，市場原本預計年終獎金可能會縮水，不過高層仍基於2022年獲利優於2021年的表現，發下的年終獎金優於2021年，兩年來長榮海運員工爽領近100個月獎金。

但長榮海運上海辦事處員工透露，大陸公司員工只有5個月到8個月的年終獎金，做的事情一樣多，對這樣差別待遇感到心寒。

台航發8個月 陽明發13個月

台航董座、陽明海運董事劉文慶12月29日透露，台航年終獎金和去年一樣維持8個月，另陽明董事會11月通過跟去年一樣發放12個月年終獎金（績效獎金），加上每年固定多發放一個月考核獎金，共13個月，兩家船公司都將在明年1月、農曆年前發放。

海運業2022年獲利普遍優於2021年，多數船公司年終獎金應該不比去年差。另外，受矚目的員工分紅（員工酬勞），是按稅前獲利撥放一定比例，陽明最高達1％，長榮約0.5％、萬海約0.6％，陽明員工在分紅這部分可能領較多。

法人估，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海，今年合計稅後純益有機會突破6,000億元、挑戰6,500億元新高。

航空業拚復甦

星宇1個月；華航、長榮航3個月

航空業年終開獎，長榮航空12月30日傳出發三個月年終獎金，星宇航空宣布年終獎金為一個月，華航則在1月6日宣布整體年終獎金（含激勵金）平均約三個月本薪，調薪幅度平均約3％（不含晉支），比照長榮航空。 台灣虎航則要等12月財報出爐、2023年1月10日送董事會討論。

對此，長榮航、華航低調表示，公司依營運狀況討論年終獎金、薪資等，發放及調整原則均依員工個人表現。

業界分析，兩航營運重點有差異，包括長榮航客運主要布局北美航線等，華航布局東北亞、兩岸航線等，疫後各國復甦速度影響大，兩岸航線尚未恢復正常或增班，日本線缺工也難以增班。再者華航貨機多，2022年貨運價量修正多，且高油價吃掉獲利。

據華航與工會的團體協約，稅前獲利的2成用來發放年終獎金。華航企業工會表示，考量公司布局、大環境趨勢，華航年終獎金可能沒有長榮航多，工會會朝2023年調薪方面爭取，華航2022年調薪4％。

星宇航空目前雖仍處虧損，董座張國煒體恤員工疫情期間辛苦三年，2023年美國線開航、機隊規模擴大，決定發放一個月本薪的年終獎金。星宇年終會辦尾牙，由於員工人數增加至近2,000人，將採取各個單位分開舉辦。

相較集團航運公司員工年終荷包滿滿，長榮航空年終只有3個月，長榮航勤更慘，年終僅有1個月；年終落差極大引發長勤員工集體請假、進行技術性罷工。長榮航勤員工1月2日在臉書的發文提及航空同仁以及航太同仁年終獎金的差異，更是引起引起熱議。

1月7日，長榮航勤董事長陳有玉決議三大獎勵方案，包括有1、農曆春節前將再發放獎勵金每人4萬元，更貼近員工的期望。2、針對延長加班的情況將再提高加班費，以彰員工對公司之貢獻。3、在既有的春節紅包之外，新增春節員工出勤獎勵，以感謝員工在農曆春節出勤。

針對春節到班員工，每日將增發3,000元出勤獎勵，以春節連假10天，扣除勞基法規定不得連續上班7天，最多可上到9天班，等於春節連假出勤可再多領27,000元的出勤獎勵。

餐飲業好薪情

六角 年終最高六個月

六角2022年前三季EPS達4.47元，已賺贏2021年整年，公司12月28日除斥資千萬元擴大舉辦尾牙，大方發出最高6個月的年終獎金，表現優異事業單位團體獎金100萬元，員工平均年獎達2.2個月，門市店長若績效達成，年薪最高可領16至17個月。六角董事長王耀輝並宣布明年員工調薪8％至20％，第一線門市人員起薪上調至3.6萬元，調幅上看20％。

王品 撒2億發年終獎金

王品在2022年第三季繳出EPS 3.77元佳績，集團董事長陳正輝履行「只要公司賺錢，一定會與夥伴共享獲利」承諾，向台灣9,300名同仁宣布不論職級、績效，全體同仁都可領到「年終獎金」1個月、「特別獎金」0.5個月，共計1.5個月的獎金，預計發出總金額逾兩億元大紅包，這不僅是王品2012年上市後發出的最高金額，更大幅超越住宿餐飲業平均0.85個月的行情。

築間 較去年調高20％

築間餐飲集團將於2023年1月16日發放年終獎金，任職滿一年以上（含）員工，將發放「1.2個月為基準的年終獎金」，其他依年資比例及年度考績作為依據發放年終獎金，1.2個月基準較去年的1個月調高20％，農曆春節前一周即匯入同仁的薪資帳戶，讓同仁提前感受好薪情。

築間餐飲集團於2022年8月份率先宣布，2023年1月1日起，集團基層員工基本起薪調漲為32,000元起，儲備店主管更上看51,000元起。築間餐飲集團董事長林楷傑表示，目前員工約達2,700人，今年預計將突破3,000人，2023年將再招募800人以上，包含店長、儲備幹部和基層服務人員，大搶餐飲人才。

金融業多家衝7個月

八大行庫 可望領逾5.5個月

財政部轄下的八大公股行庫2022年獲利多較2021年同期成長，且達到預算目標，若維持目前獲利成長水準，八大行庫整體平均年終行情可望超過5.5個月。

其中，獲利大幅成長的銀行，更可望有超過6.5，甚至7個月的平均水準，考績好的業務人員甚至可拿到10個月以上年終，整個公股體系合計超過5萬名員工將有年終好「薪」情，且至少超過半數以上的行庫，2022年年終將遠優於去年的水準。

目前已知，包括台銀、土銀兩大國營銀行，由於獲利早已超過原訂的預算目標，因此已可穩拿4.4個月年終，包括2個月固定獎金，以及2.4個月的績效獎金。

至於六家已民營化的行庫，年終獎金的行情更高，包括台企銀獲利較2021年翻倍，彰銀較去年成長超過2成，一銀較去年成長1成，兆豐金旗下兆豐銀2022年獲利也較2021年成長超過2成，華銀獲利也成長接近2成，這些銀行的平均年終獎金2022年應可望有6.5個月甚至7個月以上。 金控龍頭國泰金年終則在1月7日入帳，平均每人6個月，最高上看10個月，5萬多名員工笑呵呵 。

公股金融圈人士分析，民營化行庫年終獎金除了2個月的固定獎金，以及2.6個月的績效獎金，另外還有員工分紅酬勞，以及「超盈餘目標獎金」等不同層次的獎金結構，也使得已民營化行庫，獎金行情遠優於台銀、土銀、輸出入銀行等三家國營銀行。

以兆豐銀為例，兆豐金獲利雖受防疫保單導致產險鉅虧之累，較2021年同期減少25％，但兆豐銀行2022年獲利較2021年同期成長逾2成，因此估計其年終獎金行情，應該有7個月的水準。

獲利同成長超過2成的彰銀，年終獎金平均水準有機會超過6.5個月；華銀、一銀年終獎金平均水準亦可望拿到7個月；台企銀由於2022年獲利倍翻，年終獎金應至少也有超過6.5個月，合庫的平均年終亦可望有6個月水準。

營運虧損壓力升高 塑化業年終恐退步

台塑集團4.5個月基準目標不保

2022年第四季國際油價再現急跌、石化低檔盤整超乎預期，不僅台塑化營運虧損壓力升高，台塑、南亞及台化也因沒現金股息一次性挹注，石化、電子材料本業動能趨緩，轉投資收益縮減，第四季獲利季減幅度恐將加大，集團年終獎金4.5個月基準目標不保。

台塑企業四大公司年終獎金計算原則，是以四大公司平均稅前每股盈餘4.1元核發4.5個月本薪為基準，EPS每增（減）1元，加（減）發年終0.6個月本薪，上限七個月本薪，下限三個月本薪。2021年四大公司稅前平均EPS9.25元，核發年終獎金月數是七個月本薪。

2022年因通膨、大陸防疫管控，台塑四寶下半年營運受阻，惟考量照顧員工、協助力抗通膨，台塑集團總裁王文淵7月拍板今年實質調薪4.5％（沒有慰勉金），加薪後平均薪資近58,000元，創下38年來最大幅度調薪。 台塑企業總管理處1月10日宣布，按照獎金計算原則，2022年台塑企業四大公司平均每股稅前盈餘3.37元，核發年終獎金月數是4.06個月本薪。對照大環境、同業水準，台塑集團員工仍可安穩度好年。

科技業 員工分紅才是重頭戲

資訊科技業最大方 平均發1.84個月年終

科技業年終獎金平均1到2個月左右，不過，科技業薪酬除了年終獎金之外，還會有豐厚的員工分紅，最多也可領到數百萬；因此，不會輸給長榮海運。從產業別來看，年終獎金發放最大方仍然是資訊科技業，平均發出1.84個月年終。

1111人力銀行公關總監陳尹柔分析，國內資訊科技業薪資結構大多以年薪計，保障年薪13至14個月，其中1至2個月就是固定的年終，因此科技業不只年終獎金平均最高，發放比例也是最高，超過9成5。

日前有台積電工程師分享自己拿到的分紅獎金，他年資只有8個月，31職等（工程師），分紅領到3.8個月，計算過後全年可領超過44個月，而且「工作到現在還沒加班過」，讓網友們大嘆超羨慕 ！

而2022年10月中分紅入帳的瑞昱，也傳出年資1年就有破百萬分紅，平均有150萬元起，資深的工程師更是上看200萬至300萬元。

敖過疫情考驗 這些產業盡力犒賞員工

汽車業／和泰車發3個月 裕隆尾牙人人有獎

度過疫情考驗後，和泰集團睽違三年後再度舉辦員工尾牙，大手筆包下大直五星級飯店席開53桌，宴請所有員工與退休人員，並請來韋禮安等知名歌手到場開唱同歡。

和泰汽車2022年本業獲利持續成長，無奈受轉投資和泰產險鉅額防疫保單賠付拖累，整體財報首現赤字，但和泰仍霸氣維持發放三個月年終獎金傳統，並表達2023年加薪腳步不會停，持續留才、爭才，維繫營運競爭力。

裕隆和裕日車在1月6日舉行線上尾牙，除了抽獎金，尾牙人人有獎，讓員工笑呵呵。

大眾運輸業／台灣高鐵年終2個月 高捷1個月

台灣高鐵2021年受疫情影響，發1.8個月年終獎金，引發員工不滿。1月9日，台灣高鐵表示，2022下半年起國內整體防疫政策走向逐步解封，運量逐漸回溫，公告年終獎金為2個月。

全台捷運唯一民營的高雄捷運公司，2021年與2022年都出現嚴重虧損，但2023年農曆年前仍將循例發出1個月年終獎金，以及大多數員工都能領到的0.5個月不休假獎金，感謝全體員工辛勞。

醫療業／ 長庚超霸氣 新光醫院發逾3個月

長庚醫院13日宣布，為獎勵員工在疫情期間的辛勞，今年加碼年終獎金，每人除5個月年終外，還加上2萬元紅包，金額比去年多出1萬元，合計砸下44.5億元。

新光醫院方面，副院長洪子仁表示，今年與往年大致相同，年終獎金有3～3.75個月，其中的一部分為考績獎金，若考績好，可一般員工多領0.75個月。