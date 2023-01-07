智伸科去年營收破92億元 飆史上新高

汽車動力暨安全零組件大廠智伸科拜汽車、醫療兩事業出貨增長，2022年合併營收首度突破92億元，飆史上新高。智伸科看好汽車事業成長，今年第一季營運審慎樂觀看待。

智伸科2022年12月合併營收6.94億元，年減1.58％；2022年第四季合併營收22.30億元、年增1.71％，創同期新高；2022年累計合併營收攀升至92.35億元，年增率4.78％，改寫歷史新高。

智伸科表示，智伸科2022年12月營收呈現年減，主因是去年12月第四周，大陸解除封控，疫情影響客戶拉貨力道與智伸科生產排程所致。觀察目前中國大陸解封且染疫高峰有望逐步消退，客戶的拉貨力道有機會在農曆年後迎來一波回補庫存潮。

智伸科指出，智伸科去年第四季營收來自汽車、醫療事業比重分別為54.98％、16.19％。其中，汽車事業一方面受惠於車用晶片短缺問題及中國封城等逐步緩解，另一方面也因品牌車廠加速發展新能源車、油電混合車的技術進程所致，帶動汽車相關關鍵零組件良好出貨動能，亦同步創造公司汽車事業產品結構的優化、產能利用率提升，助力智伸科第四季整體營運規模，繳出2022年第四季及全年營收皆締同期新高的關鍵原因。

智伸科指稱，智伸科因掌握與客戶共同研發的優勢，長期與客戶針對最新技術、精密度上共同研發設計。在醫療微創手術等相關器械新產品，長期的布局，也逐步出貨，第四季醫療事業營收明顯年增率達7成。目前智伸科也積極與另一主要醫療客戶加速微創手術新品認證腳步。整體而言，在排除匯率風險問題下，有機會帶動第四季整體毛利率表現精進，隨著未來出貨量逐步的放大，創造智伸科有機會與兩大醫療客戶一同取得此新品在市場上最大的佔有率，也將挹注智伸科新一波整體營運的成長動能。

智伸科指出，展望2023年第一季，智伸科維持審慎樂觀看法。尤其，近期CES消費性電子展，汽車與科技結合的自動駕駛汽車、電動車等產品，仍是汽車產業技術發展的必然趨勢重點。智伸科憑著長期與客戶針對最新技術共同研發優勢，隨全球車市供應鏈緊繃的情況可望緩解，汽車產業持續追求引擎效能與電池續航力提升及新車搭載ADAS先進駕駛輔助系統從高階車款往中低階車款的滲透率穩定提升，有助於智伸科旗下包括GDI、ESC及傳動系統相關關鍵零組件產品在產品新舊汰換期間，製程改善的產線優化調整期間仍保持良好的銷售表現，並帶動智伸科汽車事業營運穩定成長的動能。

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