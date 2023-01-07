國旅復活 建商紛紛轉向老溫泉飯店挖寶

國旅逐步復活，不少飯店旅館業者在國境解封之際，火力全開，部分五星級飯店包括晶華、君悅，萬豪酒店等，都紛紛動員高階主管，在住房高峰期，親上第一線，協助處理鋪床、房務清潔等工作，顯示國旅市場回溫。同時建商也看好飯店旅館市場可望從谷底翻身，紛紛將向老溫泉飯店，挖寶、買樓。

世邦魏理仕台灣交易與顧問部表示，國內旅館業在疫情前蓬勃發展，當時不少業者佈局新建飯店，產業發展也大致可以歸納幾項趨勢，像是民宿產品精品化、非飯店業者轉投資佈局旅店、智能旅館管理系統，讓旅宿業洗牌。

世邦魏理仕指出，近年不少老牌飯店，也紛紛成為建商獵樓的目標，並且陸續成功轉手、易主，藉由改建或由都更方式，等待華麗轉身。

調查顯示，近年較知名的大型飯店旅館交易案，包括：台北市北投「熱海大飯店」、「水紗蓮休閒旅館」、「北投新秀閣溫泉飯店」等。

世邦魏理仕指出，據觀光局迄今最新的2021年「臺灣旅遊狀況調查報告」顯示，雖受疫情影響，國人國內旅遊比例仍超過八成，達83.8％；平均旅遊天數，約1.45天。

此外，在「旅遊時最喜歡的遊憩活動」中，受歡迎的遊憩活動以「自然賞景活動」比率49.9％最高，其次是「其他休閒活動」16.6％，及「美食活動」16.3％。

在其他休閒活動中，又以逛街、購物及泡溫泉10.1％、做SPA約2.8％，最受青睞。

調查顯示，以地點來看，則以「淡水八里」和「礁溪」，為國人到訪比率較高的據點。

國人愛泡溫泉，也難怪即使疫情仍反覆，多家溫泉旅館仍選在去年開幕。

世邦魏理仕台灣交易與顧問部指出，最近已接受委託出售的「頭城鎮烏石港商業土地」，位在宜蘭最具觀光題材的烏石港海景第一排，可眺望龜山島，土地曾評估溫泉開發及使用計畫，且土地為容積移轉接收基地，可興建住宅、旅館或商場。

世邦魏理仕指出，若計畫興建住宅，以周邊知名景觀宅「世界灣」來看，實價登錄資訊顯示，每坪均價為32.85萬元，歷史高價曾來到49.42萬元。

不過目前宜蘭頭城預售屋和新成屋，每坪推案成交單價，約2字頭。

近期國旅復甦，宜蘭烏石港土地也對外求售。圖∕業者提供

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