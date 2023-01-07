泰山詹皓鈞再出招 控龍邦三鱷涉內線交易

泰山（1218）經營權之爭進入法律大亂鬥，泰山家族三代董事之一的詹皓鈞，7日在律師陪同下，再度赴台北地檢署，告發「龍邦三鱷」（龍邦母公司國寶集團創辦人朱國榮、龍邦董事長劉偉龍，以及泰山前董事詹岳霖）涉內線交易與特別背信罪。

泰山爆發經營權之爭，原本雙方持股伯仲，惟前泰山董事長詹岳霖家族決定出脫持股，予市場派大股東龍邦，被外界視為扭轉戰局的重要關鍵。

對此，詹皓鈞認為，龍邦在去年12月5日動用逾10億元，以近泰山歷史最高價，買進詹岳霖家族所持有的泰山股票，龍邦兩則重訊公告卻載明「董事會通過日期：不適用」，顯然事前未經董事會授權，已涉背信違法。決定遞狀告發，懇請北檢予以詳查嚴辦。

泰山經營權之爭進入法律大亂鬥，台灣證交所3日宣布，針對泰山2022年底閃電出售金雞母全家，認為內控制度執行出現重大缺失，並違反重大訊息查證暨公開處理程序，有影響股東權益及證券價格之虞，重罰泰山200萬元，創史上最高違約金。

對此，龍邦認為證交所此舉是撥亂反正，糾正違法決議情事，龍邦也隨即向商業法院提起「確認董事會決議無效」之訴，並經商業法院受理分案，揚言接下來會積極採取法律行動以追究相關人等之法律責任，以維護泰山公司及廣大投資人之權益。

在此之前，龍邦先前第一時間，就針對泰山出售全家持股案，向法院聲請「定暫時狀態假處分」，但隨後撤回。據法律專家指出，由於泰山透過鉅額交易出售全家持股已完成交割，等於龍邦的假處分申請所針對的主體已不存在，因此龍邦撤回相關聲請。惟兩方法律過招並未平息。

周五，泰山員工組成自救會，趁著高等法院開庭審理龍邦炒股案傳訊朱國榮的機會，集結高院門口向朱國榮嗆聲高舉「拒絕惡意併購」標語，朱國榮並未回應。

泰山董事詹皓鈞（右），在律師顧啟東陪同下，赴台北地檢署，告發龍邦母公司國寶集團創辦人朱國榮、龍邦董事長劉偉龍，以及泰山前董事詹岳霖涉內線交易與特別背信罪。圖／泰山提供

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