長榮航勤員工提4大要求 資方回應了

長榮航勤員工不滿年終遠低於同集團其他公司，元旦連假期間發起集體請假，影響數10航班起降，勞資方上談判桌溝通，而長榮航空企業工會今代長榮航勤發聲，批評資方面對基層訴求毫無善意。長榮航勤則回應，在兼顧員工訴求與企業永續經營下，盡速提出良好的方案。

長榮航空企業工會指出，目前已有超過百名長榮航勤員工與他們聯繫，並稱今日長榮航勤董事長陳有玉親自到裝卸課休息室召開內部員工溝通會，但是對於基層要求改善勞動條件、提升年終及春節疏運期間之薪資待遇、解決人力不足以及連假期間禁休特休等訴求，公司毫無善意，沒有任何解決方案。這樣「摸頭」會議的效果，與董事長元旦幫忙搬行李的效果無異，只會徒增基層的怒氣。

長榮航勤員工提出4大要求：

1 請長榮航空公平照顧集團員工，發放長榮航勤員工年終獎金比照母公司3個月。

2 請長榮航勤善待在職員工，春節期間出勤薪資應優於外包派遣2,400元／日。

3 長榮航空應提高經常性薪資，才能留住人才。

4 長榮航勤補足人力、拒絕過勞，廢除假期禁止特休之違法規定。

長榮航勤回應，持續與員工溝通中，也了解員工的訴求，將會在兼顧照顧員工與公司永續經營的考量下，盡快提出良好的方案。

（ 中時 陳祐誠）

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