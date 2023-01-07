華固 2022年再賺逾一股本

華固（2548）6日公布2022年營收年增9.64％，達148.53億元，創歷史次高。法人依華固前三季EPS已達10.9元估，全年獲利篤定再賺一個股本，並挑戰連續四年都大賺一個股本紀錄。

展望2023年，上周華固樂富中心整棟成功處分，華固建設董事長鍾榮昌表示，「今年華固業績已提前達標，獲利應該很不錯！」法人估，華固2023年可望再賺一個股本，改寫營建股高效獲利紀錄。

鍾榮昌2022年才蟬聯「哈佛商業評論」的2022台灣CEO百強。他表示，2023年華固預計會有三筆新案完工，總銷約160億元，包括總銷75億元的新莊「華固國家置地」、已售7成多，只剩三個樓層待售，2022年10月已取得使照，2023年第一季可望交屋入帳；另外39億元「華固月河」、已100％完銷，預計2023年上半年完工交屋；「華固樂富中心」上周以近46億完銷，預計下半年完工交屋。

鍾榮昌表示，因此2023年華固完工交屋量只剩三個樓層，即可宣告160億元全部Clean，對2023年獲利再成長動能，信心滿滿。

6日華固也公告，2022年12月營收1,754萬元、年減98.24％；累計全年營收148.53億元、年成長9.64％。法人估全年勢必再賺一個股本，寫下歷年來賺進第十個股本的新紀錄；依往年配股政策推估，今年股利行情可期。

至於2023年，獲利成果已勝券在握，上周公告成交的「華固樂富中心」估計處分利益率約20％～25％，預計2023年第三季完工入帳。法人估計「華固樂富中心」下半年認列後，EPS貢獻度上看3.3～4元，再加上「華固國家置地」及「華固月河」，營收和獲利有機會再超越2022年。