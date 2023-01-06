SCFI開年首周翻黑 跌幅超預期 海運業焦慮

貨量需求弱、運價守不住！上海航交所SCFI指數由紅翻黑，2022年最後一周小漲0.04％，好不容易終止連續27周跌勢，邁入2023年首周卻又轉跌，6日最新報價下跌46.41點至1,061.14點，且跌幅擴大至4.19％，超出市場預期，引發海運業焦慮。

除地中海線小漲5美元，歐美主要航線皆下跌，尤其美東線大跌222美元、跌幅7.2％最重；另波斯灣、澳新、西非、南美等各航線也大跌100至200美元。換言之，國際海運需求疲弱，遠東到全球貨量全面急縮。

據多家航商、貨代觀察，許多船公司為了農曆年長假與年後淡季打算，開始累積壓艙貨，cover營運成本，殺價搶貨甩箱。聯盟船為穩住歐美線運價，勢將擴大在美國線、歐洲線減併班緊縮艙位，有可能在農曆年前拉高到5成或以上。

其中，美東線仍有利可圖，吸引各船公司持續投入，加上美西線運價跌深，在翹翹板效應下，近期許多原本從美西線轉往美東線的船舶開始回流，都是造成美東線大跌的原因；波斯灣、澳新、西非、南美等航線，非聯盟船多，殺價搶貨更激烈，本周連袂大跌100至200美元。

業界解讀，國際經濟景氣疲軟，美中貿戰、俄烏戰爭持續，加上廠商消化庫存需要時間，國際海運需求疲弱；大陸解封疫情反彈，對供應鏈也造成影響，不只海運市場未見需求回溫，各國放寬旅遊限制也增加客機腹載，海、空運繼續面臨供大於求挑戰。

由於市場不確定性因素高，今年上半年海運市況不明朗，多家船公司預估，第一季可能較清淡，隨著美國庫存消耗、通膨與能源價格緩解，加上預期主要國家經濟政策調整，第二季需求可能慢慢變好，期待第三季價量可以回升。

最新一周SCFI指數下跌46.41點至1,061.14點，從上周小漲0.04％，本周轉跌4.19％，遠東到歐洲線、美西線由紅翻黑，美東線跌幅最深達7.2％。歐洲線每20呎櫃運價1,050美元，下跌28美元、周跌2.6％；地中海線每20呎櫃運價1,855美元，上漲5美元、周漲0.27％。

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