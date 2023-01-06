分析｜2大問題不解決 台離岸風電前景黯淡

政府從5年前開始推進的離岸風電政策，現在終於爆出第一件聯貸踩雷事件，倘若兩大問題不解決，讓以後金融圈無人敢再貸款，離岸風電在台灣的發展必死無疑，這兩大問題，一是大股東在未經政府同意之下把股權轉手給其他風場的問題，另一則是大股東承諾持續為風場增資，能否真正落實執行，而不是斷炊。

出乎意料的是，在國內放款市佔率接近50％的八大行庫，這次全部倖免於難，這也印證先前八大行庫對該聯貸案集體缺席的隱憂，並非子虛烏有，尤其是八大行庫先前所擔心離岸風電外資大股東「跳來跳去」所引發的問題，現在終於發生。

細數八大行庫現在所參與的大型離岸風電聯貸案，只有二種，一種是國營事業出面作保的聯貸案，像中能風電，另一案則是由丹麥母公司全數作保的沃旭聯貸案，這兩案的總金額，前者是452億、後者是250億，之後八大行庫願意受理的離岸風電聯貸案，幾乎成「絕響」，期間很多案子，公股行庫都受邀參貸，但評估多時之後沒人敢進場，就是擔心這種掛著「專案融資」美名的聯貸案，到頭來出事找不到人負責，之所以會如此，最讓大型行庫心擔心的，就是原先向銀行接洽借錢的股東一旦轉手股權，這時股東和銀行所簽署、承諾的條件，「後手」不願意承接、買帳，風險就會全部倒給銀行。

此次的允能風場事件就是大股東持續履行增資義務充滿變數的最好例子。知情的業界人士指出，允能風場目前有兩大股東，一是從WPD接手25％股權的Skyborn，另一則是雙日聯盟，持股20％，先前WPD在作為允能風場大股東的三年期間，為允能風場增資就有二次，如今在Skyborn接手之後，據傳現在廠房的建造發生技術上的問題，要改的規格不少，大股東再次增資勢在必行，但這時Skyborn卻表態說不願意增資，且一直推說當時接手股權時價格「買貴了」，再加上利息負擔隨著全球升息越來越重，因此對於增資一直推拖。

至於另一個問題，在於大股東轉手股權，政府是否真能好好管理。一位金融圈人士直言，大股東轉手股權，等於「跳船」，而且最嚴重的是，先前一直與政府接觸允能風場，並且取得執照的是WPD，但之後WPD在海外把股權賣給Skyborn，對此政府卻不知情，只能在事後接受「既成事實」；一位大型行庫主管私下指出，類似這種離岸風電大股東轉賣股權的現象，已不知發生多少件，使銀行若承接相關的授信案，一定會陷入極大的風險。

上述兩大問題，實際上不僅和大股東能否確實履行銀行團所簽合約書每項要件的「誠信」有關，政府是否能拿出魄力來好好管理這些外資股東「轉手」的問題，也是重點，否則政府的離岸風電政策開放，到頭來風場不見得能真正蓋成，反而真正的結果變成圖利外資股東，讓台灣的銀行業者被「割韭菜」。

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