家樂福愛河店傳農曆年後熄燈 總部回應了

高雄家樂福愛河店5日傳出將於農曆年後熄燈，家樂福總部稍晚回應，目前都還在持續與地主接洽，將會有正式公告。

根據臉書社團「高雄點」PO文預告家樂福愛河店將在農曆年後熄燈，家樂福並指出，目前網路所傳非正確訊息，主要還是原地賣掉土地，原租約今年期滿，目前仍正常營業服務消費者，日後若有確定將正式公告。

這也是台灣家樂福在統一集團收購股權後，第二家傳出閉店，去年2022年底家樂福大直店甫因租約到期，房東另有規劃不續約而畫下休止符，2023年初又傳出高雄愛河店農曆年後熄燈，也使得家樂福量販門市再減一家，全台計66家、超市則持續展店200多家。

儘管統一收購台灣家樂福6成股權案還在公平會審核中，家樂福在2022年前三季量販、超市整體業績持平，第四季因2021年有五倍券的高基期，仍有望拚持平，家樂福總經理王俊超估2022年整體期待有900億元水平。

至於2023年景氣相對樂觀，主要是疫情常態化，加上沒有超市轉型的封館改裝與楊梅物流中心祝融等因素干擾，全年業績有望超越900億元；展店計畫包括量販、超市每年都有計畫，加上百億元打造的楊梅物流中心已準備重建，預計2023年底可望完工啟用。

延伸閱讀

棄守台灣拿了290億後 家樂福祭1狠招救市

每坪3位數！大直家樂福將改建頂辦大樓

家樂福：明年景氣樂觀看待