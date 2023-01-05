疫後大舉展店 承億集團拚2024年IPO

看好疫後國旅市場大爆發，台灣文創設計旅店龍頭品牌－承億集團將大舉展店！5日宣布，2023年將一口氣在離島小琉球、嘉義仁義潭、台東池上，打造三家走高價路線的「曇」系列品牌旅店，總投資額逼近15億元！這也是承億集團繼重砸逾10億元打造高雄全新飯店品牌「承億酒店」之後，再度大手筆的投資計畫！

承億集團2022年營收13億元，隨著高雄「承億酒店」2022年9月營運後，2023年集團營收目標將挑戰25億元。

承億集團指出，未來將以「承億生活文創」申請IPO，目前規劃2023年第三季公發送件、2024年第二季登錄興櫃，拚2024年第四季掛牌上市！

承億集團董事長戴俊郎表示，旅客找尋旅館不再只是住宿服務，而是一個全新體驗的平台，除為了體驗特色主題飯店而旅遊外，也願意更積極在旅遊中嚐試新生活風格；換句話說，有能力不斷創新打造跨界體驗的旅店，將成為旅行目的地。

承億集團「曇」系列品牌旅店，2023年預計將有三家分館將動工。其中，位於小琉球威尼斯海灘旁的「聽琉嶼」，規劃18間客房，強調每間客房都能看到海、戶戶都有游泳池，預計2023年第二季動工、2024年中營運，投資額約5億元；嘉義仁義潭「雲那裡」，規劃32間客房，預計2023年第二季動工、拚2024年底營運，投資額約5億元；台東「池上早稻」規劃30多間客房，預計2023年底動工、2025年底營運，投資額約4.5億元。

戴俊郎強調，「曇」系列旅店平均住房價1.5萬元，未來至少會有四家分館，除了上述三家之外，還有一家在嘉義阿里山腳下的埔尾。隨著台東「池上早稻」2025年加入營運後，承億集團全台島鏈計畫將完成目標。

承億集團自2011年成立「承億文旅」品牌至今，目前已在全台6縣市插旗，包括「淡水吹風」、「台中鳥日子」、嘉義「桃城茶樣子」、「墾丁雅客小半島」、花蓮「山知道」、日月潭「潭日月」。

此外，承億集團砸重金打造的全新飯店品牌「承億酒店TAI Urban Resort」，自2022年9月試營運以來，即成為網路討論度最高的飯店，以「亞洲新灣區的文化客廳」為主題定位與位在酒店24樓的「高空懸挑透明無邊際泳池」，成為高雄的打卡熱點，2023年營收目標上看10億元。

值得一提的是，高雄「承億酒店」營運不久即勇奪2022年網路票選「最美都會飯店冠軍」與「最美房間」雙料大獎；不僅如此，承億集團旗下「桃城茶樣子」與日月潭「潭日月」，2022年也分別拿下「最美設計旅宿冠軍」及「最美客房冠軍」雙冠王，蟬聯最美飯店冠軍四連霸！