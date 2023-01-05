塑化報價連漲走堅 台塑、華夏營運加分

PLATTS報導，伴隨油價區間震盪成本支撐，加上庫存去化廠商挺價氛圍及低接買盤增溫，遠東區五大泛用樹脂最新現貨行情延續連漲走堅態勢。其中，PVC強漲55美元，每噸價格885美元，蓄勢挑戰900美元整數關卡，表現最佳；台塑（1301）、華夏（1305）、聯成（1313）營運加分。

此外，PE、ABS及PS也連袂彈升10美元，ABS每噸報價重新站上1,300美元整數關卡；EVA也維持1,540美元價位。台塑、台聚（1304）、亞聚（1308）、台化（1326）、台達化（1309）及國喬（1312）利差改善提振。

廠商表示，受制大陸疫情發展，當前不少下游企業因員工確診，提前過年放假，導致訂單需求能量受阻，但因庫存去化、成本支撐，石化廠商挺價氛圍提高。農曆年後，大陸疫情若能轉趨穩定，屆時需求能量若能好轉、增溫，搭配政策經濟拉抬助力，或可醞釀一波反彈力道。

分析師指出，2023年消費和地產的好轉是大陸烯烴（PE、PP等）產業鏈核心驅動，供應壓力不大，需求存在修復空間。其中，大陸塑料PP內需能力偏弱弱，成本支撐較強，是導致2022年塑料PP行業利潤和開工率下降的核心因素。市場預期，大陸塑料PP整體投產預期仍不少，但壓力集中上半年；今年內需有望邊際有望好轉，成本暫時界定為高位震盪。

大陸2022年PVC年內矛盾切換快速。6月後原油下跌，出口縮減，國內地產問題爆發，內需陷入恐慌性縮減，導致PVC累庫、壓利潤。最終PVC陷入虧損，開工率低於往年，庫存壓力較大局面。2023年新增產能壓力不突出，國內需求有望明顯改善，對PVC存在利好支撐。

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