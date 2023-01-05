允能風場債務危機 爆出案外案

當初聯貸總金額949億，現在傳出財務危機的允能風場爆出「案外案」。據了解內情的金融圈人士指出，當初最大的原始股東WPD在未經政府同意、政府不知情的情況之下，竟然把手中所持有允能風場達25％的股權賣出給私募基金Skybone，但這家Skybone接手股權之後，又不願意增資，現在離岸風電能否繼續走下去，已到了交叉點，倘若政府對此案未拿出魄力來解決，未來這種外資股東來投資的離岸風電，沒有銀行敢借錢。

據了解，該案最大的本國銀行為富邦銀行，同時也是該案其中一家管理銀行，另外帶頭的都是外資銀行，並由東方匯理、德意志、瑞穗、渣打、三井住友這些外銀來領頭，其他的外銀還包括了三菱日聯、法巴、法國興業、星展、荷蘭安智、法國外貿、華僑等15家外銀，本國銀行則有富邦、國泰、中信、安泰、玉山、京城等6家民營銀行。

金融圈也傳出，有關債權銀行已在沙盤推演後續的處理方式，除了擬要求政府出手要求持股25％的SKYBONE等大股東履行增資義務之外，最壞的情況，就是爭取由國發基金出面注資，然後要求不願增資的外資股東把股權賣出；有關人士指出，離岸風電的利益相當大，因此這些外資股東先前能轉手成功，就是因為預期有相當大的利益，但不能廠房蓋到一半，兩手一攤該增加的資本不增加，雙手一攤倒給銀行團。

允能風場目前有兩大股東，一是由WPD接手25％股權的SKYBONE，另一則是雙日聯盟，持股20％，據了解，現在債權銀行不滿之處在於，明明是大股東增資就可解決的問題，但大股東卻逃避該履行的義務。

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