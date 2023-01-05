林敏雄：全聯今年營收拚破2,000億

全聯併大潤發2022首年合計營收超標破1,900億元，全聯董事長林敏雄5日在出席刑事局防詐騙宣導記者會後指出，全聯全年超越1,650億元，大潤發相對持平約250億，合計突破目標1,900億元，今年整體勢必超越2,000億；對於2023年整體景氣不明、物價上漲，林敏雄認為，愈是不景氣對平價超市愈穩定，且全聯自營商品均未漲價，若其他廠商不得已要漲，全聯也是最後一個。

而政府普發現金6,000元，林敏雄認為「對經濟一定有幫助」，但比較起三倍券五倍券效果相對差一點，主要是現金多數會存起來或繳交費用等；而政府普發現金政策一出亦引來詐騙集團覬覦，警政署長黃明昭即指出5日即出現不少詐騙簡訊，此次攜手全聯製作防詐騙系列短片於全台六縣市共544家門市播出，共同提升民眾防詐騙意識。

全聯去年起合計大潤發營收，亦啟動大潤發改造計畫，首家改造店嘉義門市亦於5日開幕，時隔15年的大潤發嘉義店，占地2,600坪賣場除了保有原本多間外櫃之外，還加入包括三井3C、大樹藥局、FUN BOX，以及全球首間IKEA店中店等新櫃，一次購足所有生鮮、乾貨、家飾、3C用品等，林敏雄並指出，今年將持續斥資7-8億元改裝大潤發其他門市，至於全聯則預計展新店至少50家，估計全年合計營收一定會超越2,000億元。

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