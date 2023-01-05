長榮年終差很大 上海員工領這數字心寒

疫情期間，海運是除了電子業以外的火紅行業，長榮海運去年發放40個月年終，震驚業界，今年年終更是高達52個月，羨煞各行業。但長榮海運上海辦事處員工透露，大陸公司員工只有5個月到8個月的年終獎金，但做的事情一樣多，對這樣差別待遇感到心寒。

供應鏈瓶頸為海運業帶來空前盛況，長榮海運今年年終再度發放「天價」年終，突破去年的40個月，發放區間約10個月到45個月，甚至最高可領到52個月。不過，「天價」獎金分配不均，也導致一些矛盾。

同屬長榮海運的上海辦事處員工告訴陸媒《財新網》，這幾十倍的「天價」年終只在台灣總部發放，而大陸公司員工卻只有5到8個月的年終獎金。這名員工憤憤不平的表示，活都是一樣多的，長榮海運對台灣和大陸員工如此區別對待，令大家很寒心」。

報導還提到，大陸海運業巨頭中遠海控也因為獲利去向，引發中小股東的不滿，去年10月，該公司宣布斥資403億人民幣購買港口和船舶資產，其中包括購買母公司中遠海運集團所持上港集團和廣州港股份。

券商分析師認為，從母公司購買港口資產無法帶來超額回報，對資本市場而言，此時大規模資產注入上市平台，將直接導致中小股東現金分紅的減少。

（中時新聞網 蔡宗倫）

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