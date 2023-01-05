大缺工風暴來襲 航班癱瘓只是剛起風

如何因應缺工？是當前最嚴峻的課題。根據1111人力銀行2022年12月公布調查，有超過6成5的企業正處在缺工狀態。其中，半導體業也向技職人才招手，去年釋出高中職學歷職缺數，年增133％，縱然開出近萬缺額，但104人力銀行指出，半導體業關鍵人才難尋，目前仍面臨嚴峻缺工危機。近期適逢農曆春節，餐飲服務業缺工更有感，連年貨商家都找不到工讀生，也有商家已喊到時薪200元，希望搶到更多幫手。 且就在不久前，因長榮海運狂發45個月年終獎金，長榮航空子公司長榮航勤僅1個月，天差地別的年終引發長勤員工連兩天集體請假及技術性罷工。華航子公司桃園航勤2日也向資方提出六大訴求，包括年終、薪資調整及激勵金等，若協商破裂，不排除發動春節罷工。

旅遊報復性成長 航空業人力青黃不接

2022年各項防疫規定鬆綁後，歐美首先湧現報復性旅遊人潮，無奈航空業歷經前兩年低迷後尚未補足人力，再加上高通膨驅使航空業人員罷工要求加薪，造成人力嚴重不足、歐美空中交通大亂。

以國內長勤罷工事件來看，機師工會理事長李信燕強調，長勤缺工的問題一直都存在，年終獎金只是最後一根稻草。一名不具名長榮空姐也指出，許多同事都支持這次罷工，表示航空賺錢，背後的航勤功不可沒，疫情期間大多空服員都支援過貨機，看見航勤上下搬貨真的十分辛苦，工作量又大，去年的年終已經很羞辱人，今年還跟其他單位差那麼多，員工不滿才會一次爆發。

一名長勤員工也在臉書發文大嘆辛酸，包括一天搬700件30公斤行李，等同搬超過2萬公斤行李、在機艙內溫度超過50度體感高溫下工作等，但年終卻比長榮航員工領的3個月還少。

據桃機估計，以疫情前櫃台數、員工人數計算，長榮航勤於桃園國際機場地勤工作量能占比約3成、桃園航勤占比更高達7成，一旦桃園航勤發動春節大罷工，對春節疏運勢必造成重大衝擊。

所幸，華航子公司桃勤與企業工會4日勞資協商，就工會所提團體協約六大訴求及年終獎金發放達成共識，包括調薪4％、年終1個月加8萬元，及激勵金1.5萬元等。春節機場罷工警報看是暫解，不過，缺工問題如不能解決，航班癱瘓危機何時會再起，誰也難料。

歐美早一步解封 航班混亂接踵而來

早先解封的歐美，已經歷一場混亂時光。

2020年新冠疫情迅速擴散，嚴重打擊消費者出遊意願，歐洲多家航空業者跟著急凍，暫緩投資支出與延後聘雇人力等。然而，疫情時的大量裁撤與減薪，讓歐洲各國在陸續解封後，航空業來不及補人，員工的工作壓力激增，加上薪資漲幅完全跟不上通膨率，2022年中，歐洲最大廉航瑞安航空在比利時、西班牙、葡萄牙的機組員發動為期3天罷工抗爭，原因就是不滿薪資及工作環境。英國航空約700名員工也投票決定在夏季發動罷工，原因是不滿公司在疫情期間減薪10％。

過去一年，歐洲國家都經歷罷工潮，其中德國漢莎航空地勤職員罷工，導致逾1,000航班取消。部分國家的罷工抗爭確實為勞工爭取到聊勝於無的加薪幅度，例如德國漢莎航空在罷工抗爭造成航班大亂後，已在2022年底和UFO工會達成協議，將為1.9萬名機組人員調薪。

美國也面臨同樣的難題，美國航空協會表示，美國各大航空公司2022年夏季（6到8月）預定航班數量較年初預估縮減15％，主因就是人力出現短缺，其中又以航空交通控管人員的缺乏情形最為嚴重。該協會估計近來美國各大航空公司取消的航班當中，有三分之一以上都是因為缺乏航空交通控管人員。

美國航空協會（Airlines for America）為此向運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）發函，請求政府協助解決人力不足問題。該協會表示，人力不足造成整個東岸空中交通大亂。美國航空為了化解人力短缺已將機師薪水調漲1倍，聯合航空也打算調薪並擴大員工福利，除了未來18個月機師薪資調漲14.5％之外，還將提供8周有薪育嬰假。

各行各業都缺工 英國人連過節都難

除了航空復甦之路難行，其實各行業都正面臨疫後缺工的難題。2022年底，英國幾乎所有產業都有工會發動罷工，代表英國皇家郵政（Royal Mail）員工的通訊勞工工會（CWU）自2022年以來已陸續發動過數次罷工行動，要求改善薪資及工作環境。代表英國150所大學職員的大學及學院工會也在11月底進行三天罷工，至少有七萬名大學職員參與。代表全英國近50萬名護理師的皇家護理學院則在耶誕節前發動罷工，這是該學院創立106年以來首度全國罷工行動。

罷工抗爭不只發生在英國，德國最大工會IG Metal Kueste為了爭取調薪，11月初已在全國15個據點發動罷工，其中包括空中巴士在漢堡的廠房。葡萄牙里斯本近郊的福斯車廠也在11月中發動罷工要求調薪。西班牙有數百名卡車司機在罷工抗爭後取得總價值10億歐元（約10.3億美元）的補助方案，包含柴油價格補貼及每人1,200歐元現金獎金。

台灣6成5企業缺工 翻倍薪也找嘸人

缺工成為當代難題，台灣工業總會2022年5月時稱「缺工」問題已危及企業生存及國家經濟發展。2022年8月時，台積電高雄廠風光動工，市場再度掀起「料工雙漲」與「缺工搶人」風潮，且因專業技術工嚴重缺乏，工資水漲船高，包括電焊工、吊裝工及綁鐵工等，今年工資較去年大增10％～25％不等，尤其模板工的工資漲幅更是翻倍。

而這波疫後缺工潮直接衝擊餐飲業。台灣各大產業目前也嚴重缺人，出現五星飯店總經理到第一線幫忙做起housekeeping的現象。台北君悅總經理陳隆慶曾對媒體表示，飯店業2023年營運一定比今年好，隨著航空業復甦到位，下半年會比上半年更成長，但飯店業人才荒是隱憂。他表示自己年初就開始定期在支援鋪床工，目前台北君悅人力缺口大概120人左右，餐飲和房務缺口各占一半。

晶華國際酒店集團董事長潘思亮表示，晶華已因為找不到人，所以推掉了幾千桌尾牙餐飲外燴生意，到了周末，連總經理都要協助房務，並稱「七個職缺只找得到一個人」，直指缺人不僅是飯店業最大的挑戰，也是台灣最大的全方位國安挑戰與危機。

世界正在形成新常態 數位轉型成顯學

時代雜誌報導指出，儘管2023經濟極有可能衰退，但員工與老闆的對峙卻只會升溫。在疫病侵擾世界的時候，人們不得不待房裡思考，並逐漸明白自己值得更好的環境、更好的待遇。過去一年半以來，有無數起罷工抗爭、數以千計的工人為了獲得更好的工作條件而辭職。儘管許多科技公司正在大裁員，並不代表員工的立場變得薄弱，就業市場仍非常強勁。MIT史隆管理學院就業研究教授科赫（Thomas Kochan）表示，勞資糾紛在2023年將更加嚴重。

面對人力缺口，企業除了加速調薪、招募，數位轉型也是幫助各產業度過難關的一大重點。對服務業來說，數位應用可緩解人力不足問題，甚至直接降低人力需求數，比如涮乃葉日式涮涮鍋引進高階送餐機器人服務，可多桌配送餐點、迎賓帶位等；肯德基也在今年初宣布，推出業界首創全面數位升級餐廳，其中「自動化人力排班」，能推導出店內人力安排建議，增加排班調度彈性與管理效率。

2022年初時，桃園機場就為後疫情時代航空業復甦提前準備，更新機場軟硬體設備，提升作業效率。根據台灣金融研訓院的「金融科技創新與數位轉型大調查」，臺灣已有9成業者啟動數位轉型，藉由導入科技解決方案，不僅提升市場競爭力，也可優化人力營運管理。