重回疫前 百貨公司2022年業績可望再創高

經濟部5日公布最新產業動態。2022年因國人疫苗施打率提高，生活樣態漸回常軌，百貨公司營業額前11月營業額來到3,537億元，超越疫情前水準，年增率在低基期下回升至15.8％，預期在年底節慶消費商機與邊境開放帶動下，全年營業額將再創新高。

百貨公司屬於綜合零售業型態中的一種，提供消費者一站多樣式的購物選擇，向來為反映民間消費指標之一。回顧前幾年，2014年營業額首度突破3千億元，2015年至2019年間，雖有電商快速發展，分食零售市場，惟受惠新商場陸續成立，業者強化娛樂及餐飲部門，營收仍平均每年成長3％，在綜合商品零售業中，營收占比向來居首，惟2020年受COVID至19疫情衝擊，營收首次被便利商店超越，落居第2，疫情干擾延續至2021年，連2年負成長。

2022年因國人疫苗施打率提高，生活樣態漸回常軌，前11月營業額衝上3,500億元大關，達3,537億元，超越疫情前（2019年同期3,235億元）水準，營收占比達27.8％，重居綜合商品零售業首位，年增率在低基期下回升至15.8％，預期在耶誕、跨年等節慶消費商機及邊境開放帶動下，全年營業額將再創新高。

從分項來看，暢貨中心（Outlet）為近幾年崛起之新百貨模式，具有購物、美食、休閒、娛樂與觀光之複合型功能，占地面積較廣，大多設立在稍偏離都會中心地段，因場館設計如置身國外街道而深受國人喜愛。近年除2021年因三級警戒重創營收表現外，2019至2021年平均每年成長9.3％，優於整體百貨公司0.2％，2022年1至11月營業額年增幅高達45.3％，也高於整體百貨公司之15.8％，顯示郊區主題式購物商城已成為百貨商機之新藍海。

百貨公司營業額向來具有規律性之淡旺季走勢，第四季因週年慶活動加持，營收為最高峰，占全年營收比重超過3成；其次為第二季，主因受惠母親節檔期之挹注；第一季則因春節除舊布新與福袋商機，為第三波銷售高峰；惟近三年受疫情影響，打亂原先淡旺季節奏，各季占比高低次序有別以往，顯示疫情與防疫措施對百貨公司營運影響甚深。

據批發、零售及餐飲業經營實況調查2022年5月統計結果顯示，百貨公司業者面臨之經營困境，以「營運受疫情干擾」占9成3居首位，而「國內電商搶食市場」占68.5％居次，「消費需求多變」及「價格競爭激烈、毛利偏低」亦占5成以上，顯示近年百貨業競爭愈顯激烈，加上疫情、電商搶食與商品價格競爭加劇等因素，致業者營運上相對辛苦。

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